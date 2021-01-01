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  • Farmers Will File A Petition Against Shutting Down The Internet, Nandal Khap Will Go On The Ticking Border With Tractors Today

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किसान आंदोलन:इंटरनेट बंद करने के खिलाफ किसान लगाएंगे याचिका, नांदल खाप ट्रैक्टरों के साथ आज जाएगी टिकरी बाॅर्डर पर

रोहतक2 घंटे पहले
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मकड़ाैली टाेल पर किसान आंदाेलन के चलते धरने पर बैठी महिलाएं अपनी मांगाें काे लेकर नारेबाजी करतीं हुईं। - Dainik Bhaskar
मकड़ाैली टाेल पर किसान आंदाेलन के चलते धरने पर बैठी महिलाएं अपनी मांगाें काे लेकर नारेबाजी करतीं हुईं।
  • धरना स्थल पर बढ़ी महिलाओं की संख्या, अठगामा खाप नेे 16 ट्रैक्टर टिकरी बाॅर्डर किए रवाना

किसान आंदोलन को लेकर रविवार को दिनभर ट्रैक्टर - ट्रालियों के जत्थे बॉर्डर की ओर रवाना हुए। अठगामा खाप की ओर से 16 ट्रैक्टर टिकरी बार्डर के लिए रवाना किए गए। इसके अलावा नांदल खाप के भी ट्रैक्टर रविवार को टिकरी बार्डर पर अपना टैंट लगाने के लिए सामान लेकर गए। सोमवार को नांदल खाप भी ट्रैक्टर - ट्रालियों जत्थों के साथ टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे।

मकड़ौली टोल पर किसान आंदोलन के दौरान इंटरनेट बंद होने को लेकर कोर्ट में याचिका लगाने का फैसला लिया गया है।किसान नेता राजू मकड़ौली ने बताया कि मकड़ौली गांव से दस ट्रैक्टर-ट्राली गई है। सोमवार को धामड़ से दस ट्रैक्टर जाऐंगे। सोमवार को इंटरनेट न चलने को लेकर मोबाइल कंपनी और हरियाणा सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाएंगे।

अपना हक लेने के बाद ही वापस लौटेंगे : अनिल

गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यूनियन अंबावता हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल सभी किसान नेताओं को साथ लेकर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल धरने पर बैठे राकेश टिकैत के साथ मंच पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपना हक लेकर ही यहां से लौटेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहां पर बैठे रहेंगे। प्रधान ने कहा कि सरकार आंदोलन फैल करने के लिए कोई भी ओछे हथकंडे अपना सकती है।

भारतीय किसान यूनियन अंबावता के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल को राकेश टिकैत ने कहा, कि अनिल नांदल बहुत ही कर्मशील है, और किसान हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधान अनिल नांदल ने बताया कि सरकार किसानों के साथ मीटिंग करने को तैयार है। निश्चित होते ही सरकार के साथ मीटिंग तय होगी।

यह भी कहा कि अगर कोई भी नेता या राजनेता किसान समर्थन में आता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देकर आना होगा। अन्यथा किसान समर्थन में नहीं आ सकता। इसके साथ साथ प्रधान अनिल नांदल के साथ काफी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे।

बातचीत को बातचीत तक सीमित न रखे सरकार, अंजाम तक पहुंचाए : दीपेंद्र हुड्डा : सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को कलानौर के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आदि धरना स्थलों पर बिजली-पानी की व्यवस्था को बाधित करने की खबरें आ रही हैं। आंदोलनरत किसानों की बिजली-पानी बाधित करना सरकार की नैतिक हार है। सरकार के इशारे पर अफसरों द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने चेताया कि प्रजातंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं रहती और जो कोई अफसर किसानों की बिजली-पानी बाधित करने में शामिल होंगे उनको समझ लेना चाहिए कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। उन्होंने कहा कि सरकार यदि राजहठ और जिद करके बातचीत के दरवाजे खोलेगी तो उसके कोई मायने नहीं हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो सिर्फ बातचीत के द्वार ही न खोले बल्कि खुले दिमाग से वार्ता भी करे।

आज वर्क सस्पेंड रखेंगे वकील : किसान आंदोलन में समर्थन में सोमवार को वकीलों का वर्क सस्पेंड रहेगा। बार महासचिव दीपक हुड्डा ने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर वकील रविवार को बार परिसर में सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक उपवास रखेंगे। सोमवार को दिन भर वर्क सस्पेंड रखा जाएगा।

नांदल खाप टिकरी बॉर्डर पर लगाएगी अपना टेंट : भाकियू अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल बल्लू ने शनिवार को बोहर गांव में नांदल खाप की बैठक बुलाई। अध्यक्षता नांदल खाप के प्रधान ओमप्रकाश नांदल ने की। पंचायत में निर्णय लिया कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर नांदल खाप की ओर से यह टेंट लगाकर किसान आंदोलन के समर्थन में धरना व भंडारा लगाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष बल्लू ने कहा कि किसान आंदोलन में हर घर से एक-एक सदस्य समय अनुसार दिल्ली में धरना स्थल पर पहुंचेगा।

मदीना टाेल पर धरने पर महिलाओं ने गाए गीत

महम | मदीना टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। रविवार को वहां पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। महिलाओं ने गीत गाकर समां बांधा। वक्ताओं ने किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की सभी से अपील की। धरने पर बबीता देवी मदीना, सत्यादेवी मदीना, सूबेदार सुंदर सिंह बलम, सत्यनारायण किशनगढ़, बलवान सिंह खरक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। धरने की अध्यक्षता दयानंद मदीना और प्रेम सिंह सैमाण ने की। महम से दिल्ली बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर भी रवाना हुए।

किसान सभा के जिला कोषाध्यक्ष बलवान सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के चारों तरफकिसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जो कि भाजपा को हजम नही हो रहा है इसलिए किसानों के आंदोलन को तोड़ने की लगातार प्रयास सरकार की ओर से सुनियोजित ढंग से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून देश की बरबादी की कहानी लिखने वाले हैं।

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