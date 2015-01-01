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कार्रवाई:एफडीए कमिश्नर को मिली थी मिलावट की शिकायत अनाज मंडी में छापा मारकर 142 पेटी तेल सील किया

रोहतकएक घंटा पहले
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वनस्पति तेल के सैंपल लेतीं एफएसओ हर्ष कुमारी।

शहर की अनाज मंडी में शनिवार को एफएओ की टीम ने एक दुकान पर छापा मारकर वनस्पति तेल की 142 पेटी सील की हैं। इनके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। मामले के अनुसार पंचकूला में एफडीए कमिश्नर को शहर की अनाज मंडी की एक शॉप में नकली वनस्पति तेल को बोतलों में पैकिंग कर बाजारों में सप्लाई किए जाने की गोपनीय शिकायत मिली थी।

इसके बाद उन्होंने एफएसओ डॉ. हर्ष कुमारी को मौके पर छापेमारी करने के आदेश जारी किए। शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब एफएसओ डॉ. हर्ष और टीम में शामिल सहायक सुनील राठी और संदीप अनाज मंडी के शाॅप नंबर 101 पर छापेमारी करने पहुंचे। एफएसओ डॉ. हर्ष ने शॉप के अंदर चल रहे वेजिटेबल ऑयल की पैकिंग के कार्य को रुकवाते हुए संचालक से कागजात तलब किए।

दो घंटे तक चली कार्रवाई में एफएसओ ने तेल की क्वालिटी जांचने के लिए दो सैंपल एकत्रित कर लैब में जांच के लिए भेजे। टीम ने 142 पेटी बोतलबंद वेजिटेबल ऑयल को सील करने की कार्रवाई की। एफएसओ डॉ. हर्ष कुमारी ने बताया कि नकली तेल की पैकिंग की शिकायत मिलने पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है।वहीं कारोबारी ने नकली तेल बनाने के आरोपों से इंकार किया।

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