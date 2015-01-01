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नुकसान:छोटूराम चौक पर दुकान में लगी आग, बिजली का सामान जला

रोहतकएक घंटा पहले
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छोटू राम चौक पर शनिवार रात 9:30 बजे दुकान में आग लग गई। इससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान संचालक कुलदीप सिक्का ने बताया कि उन्हें 9:30 बजे दुकान के बाहर से फोन आया कि दुकान में आग लग गई है और दुकान के अंदर से धुंआ भी निकल रहा है।

इसके बाद मौके पर पहुंचे तो देखा कि अंदर रखा वाटर प्यूरीफायर एयर प्यूरीफायर गीजर व आरओ के अलावा बिजली के अन्य स्पेयर पार्ट्स जल चुके थे। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। छोटू राम चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान सूरज रसवंत ने बताया कि दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। अधिकारियों से भी मिलकर नुकसान भरपाई की मांग की जाएगी।

ग्रुप-डी के 1200 कर्मियों की नौकरी पर हाईकोर्ट के आदेशों से लटकी तलवार

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