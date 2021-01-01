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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू:हमारे लिए डटे रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए 4 दिन पहले आज से खुला वैक्सीनेशन का फ्रंट

रोहतकएक घंटा पहले
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  • नगर निगम, रेवेन्यू, पुलिस, होमगार्ड, कारपोरेशन सहित अन्य विभागों के कर्मियों को आज लगेंगे टीके

पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के बाद अब दूसरे चरण के महा अभियान की शुरूआत जिले में आज से हो रही है। गुरुवार को जिले में कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले पुलिस, नगर निगम समेत तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले में आठ सेशन साइट तय की गई हैं। इन पर गुरुवार को आठ घंटे में 1 हजार कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी।

बुधवार शाम को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविन पोर्टल के माध्यम से मैसेज जारी किए गए हैं। हालांकि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 7 फरवरी तक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। दरअसल पहले सरकार की ओर से 8 फरवरी को दूसरे चरण की शुरूआत करने के आदेश थे। अब नए आदेशों के तहत ये अभियान 4 फरवरी से शुरू किया जा रहा है।

दूसरे चरण में शामिल सरकारी विभागों के कर्मचारी ही शामिल रहेंगे। अकेले पुलिस के 300 से ज्यादा, नगर निगम के 100 व जिला प्रशासन के 150 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना काल में संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई विभाग तो ऐसे रहे जिसमें हर पांचवां कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आया था। पुलिस की तो सीआईए वन जैसी पूरी की पूरी यूनिट संक्रमित हुई थी।

यूनिट के ऑफिस तक को कई दिन के लिए सील किया गया था। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए सिविल सर्जन ऑफिस की ओर से नगर निगम, रेवेन्यू, पुलिस, होमगार्ड, कारपोरेशन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

पीजीआई से 6540 हेल्थ केयर वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, 700 ने ही लगवाई वैक्सीन

पहले चरण में जिले में पीजीआई सहित सरकारी व निजी अस्पतालों से औसतन 10,900 हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोविन पाेर्टल पर नाम दर्ज कराया था लेकिन जिले में अभी तक महज 3841 लाभार्थी ही वैक्सीन लगवा सके हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन यूएचएस के स्टाफ और पीजीआई के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सीनियर रेजीडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से आ रहा है।

यूएचएस, पीजीआईडीएस और पीजीआईएमएस की ओर से कोविन पोर्टल पर 6540 हेल्थ केयर वर्कर्स का ब्योरा रजिस्टर्ड किया गया है। तीन फरवरी तक 700 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो सके हैं।

पीजीआई निदेशक डॉ. रोहतास यादव की ओर से दो से तीन बार फैकल्टी हेड, यूनिट हेड को पत्र लिखकर सभी स्टाफ मेंबर्स को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दे चुके हैं। निदेशक डॉ. रोहतास की ओर से बार बार मोटिवेट किए जाने के बाद भी हेल्थ केयर वर्कर्स आगे नहीं आ रहे हैं।

रेवेन्यू विभाग के 243 कर्मियों का डेटा अपलोड

पूर्व निर्धारित प्लान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आठ फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जानी थी। लेकिन सरकार की ओर से प्लान में फेरबदल करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किए गए कि चार फरवरी से कोविड 19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाए।

यह आदेश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज करते हुए कोविन पोर्टल पर रेवेन्यू विभाग के 243 कर्मचारियों का डाटा अपलाेड कर दिया। बुधवार को पूरे दिन पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का काम चलता रहा। डीआईओ डॉ. अनिलजीत ने बताया कि गुरुवार को आठ सेशन साइट पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक एक हजार फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविशील्ड की डोज लगाने का लक्ष्य लिया गया है।

इन साइट सेंटरों पर चलेगी वैक्सीनेशन की ड्राइव

जिला टास्क फोर्स के अधिकारी बताते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए गुरुवार को सिविल अस्पताल, पॉली क्लीनिक, लाखनमाजरा, कलानौर, महम, सांपला, पीटीसी सुनारियां, जिला जेल को साइट सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों पर वैक्सीनेशन टीम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैसेज पा चुके लाभार्थियों काे कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जाएगी।

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