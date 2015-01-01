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  • Former Union Minister Birendra Singh Will Fast For 18 Years In Support Of Farmers

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किसान आंदोलन:पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह 18 काे किसानों के समर्थन में रखेंगे उपवास

रोहतकएक घंटा पहले
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  • किसान आंदोलन के मुद्दे पर पार्टी के मंच पर ही रखेंगे बात

पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे अब भाजपा में ही रहकर किसानों की आवाज उठाएंगे। भविष्य में सिर्फ किसानों की राजनीति करेंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर फिलहाल पार्टी के मंच पर ही बात रखी जाएगी। बीरेंद्र सिंह बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करेंगे। रोहतक में छोटूराम चौक स्थित नीली कोठी में छोटूराम विचार मंच की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया।

बैठक में 4 पूर्व विधायक व बीरेंद्र सिंह के समर्थक हुए शामिल हुए। बैठक में किसान आंदोलन और तीनों कृषि कानूनों के बारे में सकारात्मक परिणाम निकालने के लिए विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में भविष्य में किसानों की मांगों को लेकर तमाम प्रकार के निर्णय लेने के लिए बीरेंद्र सिंह को अधिकृत किया गया।

इसके अलावा तय हुआ कि 18 दिसंबर को किसानों की मांगों के समर्थन में सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धरना व उपवास रखा जाएगा। इसमें छोटूराम की विचारधारा को मानने वाले 140 लोग शामिल होंगे।

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