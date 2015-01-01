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त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान:मैना रेस्टोरेंट की जमीन पर आज से वाहनों की निशुल्क पार्किंग सुविधा

रोहतक2 घंटे पहले
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अशोका चौक पर पार्किंग के लिए जगह को साफ करती जेसीबी।

त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बना प्लान पर किरकिरी के बाद नगर निगम कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। शनिवार को नगर निगम की ओर से अशोका चौक के सामने मैना रेस्टोरेंट की जमीन में वाहनों की पार्किग बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। दैनिक भास्कर ने ये पार्किंग शुरू न होने का मुद्दा उठाया था। अब अशोका चौक के पास रविवार से पार्किंग शुरू की जाएगी। एलओ सुरेंद्र गोयल ने बताया कि दिल्ली रोड पर मैना रेस्टोरेंट की खाली जमीन पर सफाई कराई जा रही है। रविवार को पार्किंग शुरू कर दी जाएगी।

सेक्टर-27 में दयानंद छिक्कारा बने आरडब्लूए के प्रधान

सेक्टर-27 निवासियों ने रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन का गठन किया है। शनिवार को सेक्टर 27 में शाम 4 बजे ओम एसोसिएट कार्यालय पर बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अत्तर सिंह ने की। बैठक में सर्वसम्मति से दयानंद छिक्कारा को प्रधान, जिले सिंह चाहर को उपप्रधान, सज्जन राठी को महासचिव, जयभगवान खटक को सहसचिव, दीपक हुड्डा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

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