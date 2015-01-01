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सिटी गैस प्रोजेक्ट:तीन माह में सीधे रसोई तक पाइप लाइन से पहुंचेगी गैस, पहले फेज में अब 2000 पोस्टपेड कनेक्शन होंगे अलॉट

रोहतक2 घंटे पहले
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सेक्टर-14 में पीएनजी पाइप लाइन मीटर लगने का काम शुरू होने के दौरान आरडब्लूए पदाधिकारी।
  • पहले चरण में सेक्टर-14, एमडीयू परिसर, सेक्टर-1 का कुछ हिस्सा और ओमेक्स सिटी काे सुविधा
  • सेक्टर-14 में कनेक्शन देने का काम शुरू, सिटी गैस सर्विस देने वाला प्रदेश का चौथा शहर बना रोहतक

लॉकडाउन में लेबर और ठेकेदार ना होने के चलते सिटी गैस प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो गया है। अब यह प्रोजेक्ट मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। शहरवासियों को पाइप लाइन के जरिए रसोई गैस मुहैया करवाने के लिए अब पहले चरण में 2000 मकानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पहले 1545 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में शहर के सेक्टर-14 के अलावा एमडीयू परिसर, सेक्टर-1 का कुछ हिस्सा और ओमेक्स सिटी को चुना गया है।

यहां पर पाइप लाइन बिछाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके तहत अभी तक एमडीयू में 570 कनेक्शन, ओमेक्स सिटी में 170 और सेक्टर-14 में पहले चार कनेक्शन किए गए हैं। वहीं गुरुवार को सेक्टर 14 में कनेक्शन देने का कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल इसका काम तेजी से किया जा रहा है। घरों में कनेक्शन के पंजीकरण और मीटर लगाने का काम चालू कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों में सिटी गैस का नेटवर्क बिछ चुका है, वहां पर मकानमालिकों को फार्म भी दिया गया है।

गैस आने से एक महीना पहले फार्म भरवाकर कनेक्शन की औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। शहर में अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सिटी गैस देने का काम पूरा किया जा रहा है। अभी फरीदाबाद, करनाल और रेवाड़ी में सिटी गैस की सुविधा घरों में लोगाें को मिल रही है। दूसरा चरण अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत 11 हजार कनेक्शन वर्ष 2022 तक दिए जाएंगे। इसमें सेक्टर एक, दो, तीन, चार, पीजीआईएमएस और सनसिटी के अलावा सेक्टर 34 को भी शामिल किया जाना है।

इसलिए छोड़ना पड़ेगा एलपीजी कनेक्शन
खास बात यह है कि जिनके पास एलपीजी कनेक्शन होगा, पीएनजी का कनेक्शन मिलने के बाद उन्हें एक एलपीजी कनेक्शन कटवाना होगा। यह एलपीजी कनेक्शन सरेंडर की प्रक्रिया भारत सरकार के नियमों अनुसार होगी। चूंकि सरकार दो जगह सब्सिडी नहीं देगी। इसके लिए 60 दिन का समय मिलेगा। कोई बीच में कनेक्शन छोड़ना चाहेगा तो उसे नियमानुसार फीस काटकर लेकर सिक्योरिटी राशि वापस मिल जाएगी। एलपीजी कनेक्शन छोड़ने के पीछे कारण यह है कि सरकार की ओर से पहले ही एलपीजी पर सब्सिडी दी जाती है, अब पीएनजी पर भी सब्सिडी रहेगी तो ऐसे में दो सब्सिडी दे पाना मुश्किल होगा। ऐसे में एक कनेक्शन को छोड़ना होगा।

यूं एलपीजी से अलग है पीएनजी
पीएनजी पाइप नेचुरल गैस के तौर पर जानी जाती है और इसमें मीथेन ही मुख्य घटक है। वहीं एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या तीनों गैस हो सकती हैं। नेचुरल गैस हवा से हल्की होती है इसकी सप्लाई बहुत कम प्रेशर पर मौजूद रहती है। एलपीजी के विपरीत पीएनजी गैस शेप में ही होती है। इसलिए इसकी सप्लाई सस्ती मानी जाती है। यह एलपीजी से भी 5 से 7 फीसदी तक सस्ती मिलेगी। इसके हल्का होने के कारण यह ऊपर उड़ जाती है और आग पकड़ने से हादसा होने का खतरा काफी कम रहता है।

ग्राहकाें काे मिलेंगे पोस्टपेड कनेक्शन
ग्राहकों को सिटी गैस का कनेक्शन पोस्टपेड ही मिलेगा। यानि ग्राहकाें को इसके लिए खर्च की गई गैस का बिल भुगतान करना होगा। वहीं कनेक्शन फीस के तौर पर छह हजार रुपए लिए जाएंगे। इसमें भी तीन तरह की स्कीम रखी गई है। यानि ग्राहक एकमुश्त राशि नहीं देना चाहता तो वह ईएमआई के जरिए अपने अनुसार स्कीम को चुन सकता है। इसके लिए बिल में हर महीने 500 रुपए जोड़कर भी दिए जा सकेंगे।

आरडब्लूए करेगी रजिस्ट्रेशन में सहयोग : प्रधान
सेक्टर-14 में पीएनजी की पाइप लाइन के लिए मीटर लगने का काम गुरुवार से शुरू हो गया हैं। शुभारंभ पूर्व प्राचार्य शमशेर अहलावत के घर से किया गया। घर के अंदर 15 मीटर तक की पाइपलाइन कंपनी की तरफ से फ्री दी जा रही है। कुल दो सौ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सेक्टर-14 में पहले से ही हो चुके हैं और यह काम अभी भी जारी है। इसके लिए आरडब्लूए के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारी को घर भेजा जा सके। इस दौरान आरडब्लूए प्रधान वेदप्रकाश श्योराण, राजेंद्र सिंह दांगी, एडवोकेट वीरेंद्र बधवार, मनोहर लाल अरोड़ा, पूर्व प्रधान जगदीश सांगवान मौजूद रहे।

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