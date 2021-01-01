पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कृषि कानूनों का विरोध:सरकार किसानों की बात जल्द माने : सत्यवीर हुड्डा

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह हुड्डा ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचे। हुड्डा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस भाव से बाजार में महंगाई बढ़ती है। उस दर से किसान की फसल के भाव में बढ़ोत्तरी नहीं हाेती।

किसान बाजार की मार से नहीं उभर पाएगा। सरकार तीन नए कृषि कानून को जल्द वापस ले। उन्होंने कहा कि 2 जमा 5 जन आंदोलन किसान मजदूर आंदोलन का पूरी तरह सहयोग करेगा। केंद्र सरकार को किसानों की मांग को लंबा खींचने की बजाए जल्द ही मान लेना चाहिए। इस मौके पर रोहतास सिंहमार, पालेराम, प्रेम सिंह ढुल, ठाकुर जोगेंद्र सिंह मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser