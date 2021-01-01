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  • Had Ordered Laptop, Stones Found In The Packet, Consumer Forum Ordered 8% Interest And Original Amount To Be Returned To The Company

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धोखाधड़ी केस में फैसला:मंगवाया था लैपटॉप, पैकेट में मिले पत्थर, उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 8% ब्याज और मूल राशि लौटाने के दिए आदेश

रोहतकएक घंटा पहले
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ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते व उसकी डिलीवरी के दौरान होने वाली धोखाधड़ी पर उपभोक्ता फोरम का एक फैसला नजीर बना है। इस मामले में एक नामी ब्रांडेड कंपनी और उसकी डिलीवरी ब्रांच पर उपभोक्ता फाेरम ने हर्जाने की राशि तय की है। फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगवाने पर कूरियर में आए बक्से में ईट के टुकड़े मिलने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक फैसला सुनाया है।

इसमें उपभोक्ता फोरम ने फ्लिपकार्ट और ई कार्ट पर 9 फीसदी ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को लैपटॉप की कीमत 22 हजार 624 रुपए और सेवाओं में लापरवाही बरतने पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया। कानूनी खर्च के 5 हजार रुपए एक महीने में अंदर देने के आदेश दिए। एडवोकेट शुचि गोयल ने बताया कि 14 अक्टूबर 2018 को किला मोहल्ला के विभव शर्मा ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन पेमेंट कर लैपटॉप आर्डर किया था। 23 दिसंबर को लैपटॉप की डिलवरी हुई।

शिकायतकर्ता ने कूरियर को चैक किया तो बक्से में ईंट के टुकड़े मिले। इसके बाद फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पर फोन कर सूचित किया। साथ ही कंपनी को इस बाबत ईमेल के जरिए भी सूचना दी गई। इसके बाद फ्लिपकार्ट की ओर से मामले को सुलझाने के लिए दस दिन का समय मांगा गया। इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। मामले के संबंध में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की गई। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नगेंद्र कादयान ने मामले में फैसला सुनाया।

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