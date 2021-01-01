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मेडिकल सर्टिफिकेट की एवज में वसूली:स्कूल प्रवेश के लिए स्वास्थ्य जांच की अब विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी फीस

रोहतकएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट दिखाती छात्राएं। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल में नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट दिखाती छात्राएं।

छठी से आठवीं कक्षा तक जिले के विद्यार्थियों को स्कूल प्रवेश के लिए उलझन बनी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की उलझन बुधवार को खत्म हो गई। दैनिक भास्कर में विद्यार्थियों के साथ हो रही लूट के बारे में समाचार प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग हरकत में आए। दोनों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए विद्यार्थियों को राहत प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल अस्पताल में एक मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी विद्यार्थियों के सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट बनाने के लिए लगाई गई है।

साथ ही इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि भूलवश भी अगर कोई विद्यार्थी स्कूल प्रवेश के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की डिमांड कर बैठता है तो उसे सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट ही निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। खबर प्रकाशित होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला ने एसओपी की गाइडलाइन के बारे में पता करके आदेश जारी किए कि किसी भी सरकारी अस्पताल में विद्यार्थियों को सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट नि:शुल्क दी जाएगी।

इस रिपोर्ट के एवज में उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. रमेश चंद्र ने बताया कि सिविल सर्जन स्तर से आदेश के बाद मेडिकल आफिसर की ड्यूटी लगा सुबह से दोपहर बाद तक 200 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाए गए। फ्लू क्लीनिक में चिकित्सकों की टीम ने विद्यार्थियों की कोरोना स्क्रीनिंग कर उनके कार्ड पर रिपोर्ट लिखते रहे। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था अब आगे भी जारी रहेगी।

कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा विद्यार्थियों को, अलग कमरे में बनेंगी रिपोर्ट

सिविल अस्पताल में अब विद्यार्थियों को स्कूल प्रवेश के लिए उपलब्ध कराने वाली सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अलग से मेडिकल अफसर की तैनाती रहेगी। ऐसे में अब विद्यार्थियों को सामान्य मरीजों के साथ लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।

सिविल अस्पताल के अलावा फ्लू क्लीनिक व अन्य सीएचसी पीएचसी सेंटर में भी ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। वहीं विद्यार्थियों से मेडिकल सर्टिफिकेट की एवज में हुई फीस वसूली पर डीईईओ सुनीता पवार का कहना है कि अगर किसी स्कूल से इस बारे में शिकायत मिलती है तो वो सिविल सर्जन से फीस वापसी को लेकर बात करेंगी।

डीईईओ की ओर से कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल संचालन की एसओपी में शामिल कोरोना स्क्रीनिंग के बारे में अब तक नहीं बताया गया है। अस्पतालों में विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग फीस न देनी पड़े, इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सिविल अस्पताल सहित सभी सीएचसी और पीएचसी में कोरोना स्क्रीनिंग की नि:शुल्क रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल मुखिया पत्र लेकर विद्यार्थियों को अस्पताल में भेजें ताकि उन सभी की स्क्रीनिंग करने में आसानी हो सके।
-डॉ. अनिल बिरला, सिविल सर्जन, रोहतक।

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