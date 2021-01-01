पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर:एमडीयू में अब लैब प्रेक्टिकल करने वाले विद्यार्थी के लिए भी खुलेंगे हॉस्टल

रोहतक3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एमडीयू में तीन साल पुराने स्टूडेंट्स को हॉस्टल देने के बाद अब लैब वर्क और प्रेक्टिकल कार्य करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल को खोला जा रहा है। इसके लिए नियमावली तय की गई है। अब सभी उन स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल दिया जा रहा है, जोकि पीएचडी और साइंस संकाय के स्कॉलर को भी राहत मिलेगी।

इसके अलावा एमए व एमएससी में प्रेक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल खोले जा रहे हैं। इसके लिए सेमेस्टर में प्रेक्टिकल का शेड्यूल बदल दिया गया है। डीन एकेडमिक अफेयर्स की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की ओर से नए नियमों को तय किया गया है।

इस कमेटी में रजिस्ट्रार गुलशन तनेजा, चीफ वार्डन गर्ल्स संजू नंदा और चीफ वार्डन ब्वायज रणदीप राणा की जगह राहुल ऋषि को बतौर प्रतिनिधि रखा गया। एमडीयू में अब एमए और एमएससी के प्रेक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल खोले जाने के चलते स्टूडेंट्स को राहत मिल सकेगी। अभी यह दाखिला जून 2021 तक तय किया गया है। इसके बाद आगामी गाइडलाइन के तहत ही लागू किया जाएगा।

ये तय किए गए हैं नियम

  • हॉस्टल के लिए स्टूडेंट्स को कोविड निगेटिव की रिपोर्ट देनी होगी।
  • यह रिपोर्ट 72 घंटे के अंतराल वाली भी चल सकती है।
  • यदि तीन दिन हॉस्टल से बाहर स्टूडेंट रहता है तो उसे दोबारा कोविड-19 की रिपोर्ट देनी होगी।
  • अभिभावकों से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाकर देना होगा।
  • हॉस्टल के लिए सुपरवाइजर, एचओडी या डायरेक्टर से ही दाखिला फार्म आगे भिजवाना होगा।
  • अभी जून 2021 तक ही हॉस्टल में रहने की अनुमति मिलेगी।
  • एमडीयू हॉस्टल ने निकाले गए स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं मिलेगा।

हाॅस्टल के लिए बदला सेमेस्टर का शेड्यूल

प्रो. रणदीप राणा ने बताया कि अब तक एक सेमेस्टर में सप्ताह के एक दिन ही प्रेक्टिकल करवाया जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर छह दिन तक लगातार किया जा रहा है। ताकि एक सेमेस्टर में होने वाले प्रेक्टिकल को एक ही बार लगातार पूरा करवाया कर निपटाया जा सके।

एक सेमेस्टर में होने वाले सभी प्रेक्टिकल पूरा होने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा सकेगा। जिससे कि उन्हें बार-बार घर और हॉस्टल के बीच में सफर ना करना पड़े और कोरोना से बचाव किया जा सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser