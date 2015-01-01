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जनता परेशान:हाउसिंग बोर्ड में 1 माह से बदहाल पेयजल सप्लाई में नहीं हुआ सुधार

रोहतक2 घंटे पहले
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दूषित पानी के बारे में बतातीं सेक्टर-1 हाउसिंग बोर्ड की महिलाएं।
  • हुडा का तर्क-मेनहोल पर लोगों ने मकान बना लिए, फाल्ट कैसे ढूंढे

हुडा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा सेक्टरवासियों को उठाना पड़ रहा है। सेक्टर- 1 स्थित हाउसिंग बोर्ड में 1 महीने से गंदा पानी यहां के निवासियों के घरों में आ रहा है। इसकी शिकायत भी एसडीओ को लिखित में दी गई है। फिर भी आज तक समस्या का समाधान नहीं कराया जा सका। इससे परेशान लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि दिवाली का त्योहार पर भी उनको दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है।

सेक्टर-1 की हाउसिंग बोर्ड की दो गलियों में गंदा पानी आने की शिकायत है। इनमें लगभग दो सौ परिवारों का आवास है। एक महीने से उनके घरों में सप्लाई में गंदा पानी आता है। शुरुआत में लगभग 15 से 25 मिनट तक बदबूदार पानी आने से खाना बनाने और पीने के लिए उनको बाहर से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है।

मकान नंबर 1903 की नीलम, मकान नंबर 1896 की बिमला, मकान नंबर 1906 की सुमन और मकान नंबर 1907 से सरोज आदि ने बताया कि पानी की शिकायत हुडा विभाग के एसडीओ कार्यालय में लिखित में की गई है। उनको आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन एक महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। हालांकि शिकायत के बाद सीवर की सफाई के लिए हुडा का फील्ड स्टाफ कई चक्कर लगा चुका है। सीवर साफ भी किए गए हैं। लेकिन जिस जगह पर गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है, उसका लीकेज दुरुस्त नहीं हो पाया है।

एक्सईएन को सूचना के बाद भी स्थिति जस की तस
सेक्टर-1 के हाउसिंग बोर्ड में गंदा पानी घरों में आने की शिकायत मिलने पर हुडा विभाग के एक्सईएन देवेंद्र आहूजा से बात की गई थी। उन्होंने मौका देखकर दूषित पानी की शिकायत दूर कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। इधर, यहां की दो गलियों के निवासी रोज आकर शिकायत करने लगे हैं। दिवाली को देखते हुए तत्काल पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की जरूरत है।-कदम सिंह अहलावत, पार्षद वार्ड-11

सड़कों तक मकान बनाने से चेक नहीं हो पा रहे फाल्ट
सेक्टर-1 हाउसिंग बोर्ड में तमाम प्लाटधारकों ने सड़क तक अतिक्रमण करके मकान का निर्माण कर लिया है। पानी व सीवर की लाइन कंस्ट्रक्शन के बीच दब गई है। इससे फाल्ट चेक करने में मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर भी टीम भेजकर दूषित पानी की शिकायत दूर कराई जाएगी।-देवेंद्र आहूजा, एक्सईएन हुडा विभाग।

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