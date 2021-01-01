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सजा का ऐलान:पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 7 साल की कैद

रोहतक2 दिन पहले
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने विवाहिता पूजा की आत्महत्या के मामले में मृतका के पति खेड़ी सांपला के बंटी काे सात साल सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 7 महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे। इस मामले में पहले दहेज हत्या की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने मामले को दहेज हत्या की बजाय आत्महत्या के लिए मजबूर करना माना है। दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले में कुछ समय बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मायके पक्ष के लोग गवाही से मुकर गए थे।

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