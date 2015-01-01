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  • Illegal Contract Was Going On In Bohar's Shuttering Shop, 160 Boxes Were Also Found In The Mobile Toilet Of Maham's Factory

शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान:बोहर की शटरिंग शॉप में चल रहा था अवैध ठेका, महम की फैक्ट्री के मोबाइल टायलेट में भी मिली 160 पेटी

रोहतक2 घंटे पहले
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सोनीपत-पानीपत में बिकी जहरीली शराब के बाद रोहतक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। गांव आसन में एक युवक अवैध रूप से शराब ठेका चला रहा था। मामले में पुलिस ने चमारिया के सचिन को गिरफ्तार किया है। वहीं मस्तनाथ चौक गांव बोहर पर सीमेंट व शटरिंग की दुकान पर एक युवक जय नारायण निवासी गांव बोहर अवैध रूप से शराब बेचता मिला।

दिन भर में कार्रवाई के दौरान 213 बोतल शराब बरामद कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। महम में एक इंटर लॉकिंग टाइल बनाने की फैक्ट्री के मोबाइल टायलेट से 160 पेटी शराब की बरामद की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये कार्रवाई की। फैक्ट्री एक शराब ठेकेदार की बताई जा रही है।

कैंटर में रख रखा था मोबाइल टायलेट

महम क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोर शोर से फल फूल रहा है। सीएम फ्लाइंग ने शनिवार को इंडस स्कूल के साथ इंटरलॉकिंग टायल बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापामार एक कैंटर से लगभग 160 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है। कैंटर में मोबाइल टॉयलेट बनाया हुआ था। यह शराब एक ठेकेदार की बताई जा रही है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस कैंटर नंबर के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है।

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