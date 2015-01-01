पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सार्थक दिवाली:कोरोना के कारण इनर व्हील क्लब दिवाली सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने का लिया फैसला

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
इनर व्हील क्लब रोहतक के सदस्य गिरावड़ स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आटोमेटिक हैंड सेनिटाइजर व अन्य समान देते हुए।

दिवाली पर्व का मतलब है कि अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी खुशियों से रोशन कर देना। हर साल की तरह इस बार भी इनरव्हील क्लब की खुशियां जरूरतमंदों के नाम रहेंगी। क्लब के सदस्य मजदूरों के बच्चों को कुर्सियां-कंबल देकर दिवाली पर्व को सार्थक मनाएंगे। इनर व्हील क्लब रोहतक की अध्यक्ष निरुपमा टुटेजा ने कहा कि कोरोना के कारण अब की बार क्लब के सदस्य दिवाली सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं।

सभी ने जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को गांधी स्कूल में जाकर करीब 125 विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। यहां ज्यादातर मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। क्लब की ओर से 70 विद्यार्थियों को कंबल और 25 कुर्सियां दी जाएगी। सभी बच्चों को मिठाई देंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में रावमावि गिरावड़ स्कूल में विद्यार्थियों को कोविड-19 से बचाव के लिए हैंड फ्री सेनिटाइजर, इलेक्ट्रिक टचलैस सेनिटाइजर, सेनिटाइजिंग टैंक, 50 लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकीन दिए गए।

साइकिल देकर त्योहार बनाएंगे यादगार
वहीं, इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक भी जरूरतमंदों के साथ सार्थक दिवाली मनाएगा। क्लब की अध्यक्ष डॉ. सोनिया अरोड़ा ने बताया कि जरूरतमंदों को दिवाली पर साइकिल और स्टेशनरी का सामान देकर इस त्योहार को यादगार बनाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें