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बिल जमा करने की तिथि बढ़ाई:बिजली बिल भुगतान की अंतिम तारीख 12 फरवरी

रोहतक5 घंटे पहले
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उत्तर हरियाणा बिजली निगम के बिलिंग सिस्टम की तकनीकी रखरखाव और सिस्टम अपडेशन वर्क किए जाने की वजह से ऑऩलाइन बिल भुगतान का काम ठप चल रहा है। इसका सीधे तौर पर खामियाजा उपभाेक्ताओं को घंटों में लाइन में लगकर भुगतना पड़ रहा है।

वहीं निगम ने उपभाेक्ताओं की परेशानी काे देखते हुए बिजली बिल भुगतान की अंतिम तिथि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक है तो उसे बढ़ाकर 12 फरवरी तक कर दिया गया है। ऐसे में 7 फरवरी से बहाल हो रही ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा में उपभोक्ताओं को 5 दिन मिल जाएंगे। बुधवार को सिटी सब डिवीजन नंबर एक, दो और तीन के कार्यालयों में दो-दो कैश काउंटर का संचालन किया गया।

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