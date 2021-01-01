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आंदोलन की तैयारी:प्रशासनिक स्वायत्तता पर सरकारी हस्तक्षेप मडूटा ने किया विराेध

रोहतक3 घंटे पहले
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विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता पर सरकारी हस्तक्षेप का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय कड़ा विरोध करेगा। विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के साथ मिलकर एमडीयू शिक्षक संघ आंदोलन के लिए भी तैयार है। बुधवार काे मडूटा के प्रधान डाॅ. विकास सिवाच की अध्यक्षता में संघ कार्यकारिणी तथा विवि के वरिष्ठ शिक्षकों की आयोजित बैठक में इस बात का लिया गया।

प्रधान डाॅ. विकास सिवाच ने कहा कि शिक्षक समुदाय के हितों तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। पूरे शिक्षक समुदाय को साथ लेकर एचआरएमएस पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग तथा विश्वविद्यालय स्वायत्तता के अतिक्रमण का विरोध किया जाएगा।

इस मामले में राज्यपाल-कुलाधिपति, मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय भी लिया गया। शिक्षक तथा गैर शिक्षक समुदाय का प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत तौर पर मिलकर पक्ष रखेगा। विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाने का निर्णय लिया गया। शिक्षक संघ के महासचिव डाॅ. सुधीर कटारिया, कोषाध्यक्ष डाॅ. विनीत मित्तल, कार्यकारी समिति सदस्य समेत विश्वविद्यालय शिक्षक समुदाय सदस्य शामिल रहे।

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