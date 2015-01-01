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शिक्षा:8 महीने के बाद कॉलेज खोलने को लेकर प्रबंधन भी तैयार, 3 घंटे की लगेंगी कक्षाएं

रोहतक3 घंटे पहले
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  • दिवाली के बाद 16 नवंबर को खोले जाएंगे कॉलेज, बिना मास्क के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा प्रवेश

कोरोना महामारी के चलते पिछले 8 महीने से कॉलेज बंद है। जिन्हें अब खोलने के लिए डीएचई के साथ कॉलेज प्रबंधन भी तैयार है। दिवाली के बाद 16 नवंबर से कॉलेज खोलने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूलों की तरह ही अभी तीन घंटे की कक्षाएं लगेंगी। इसका शेड्यूल भी उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है। कक्षा लगाने के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। इसे लेकर कॉलेजों के मुखियाओं को एसओपी भी दे दी गई है।

एमए-लोक प्रशासन में रिक्त सीटों पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 11 को डिस्प्ले की जाएगी

एमडीयू के लोक प्रशासन विभाग में सत्र 2020-21 में एमए-लोक प्रशासन आनर्स पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पांचवी प्रवेश काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो. सेवा सिंह दहिया ने बताया कि एमए-लोक प्रशासन आनर्स पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों की प्रवेश काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश विकल्प ईमेल आईडी पर अपनी एपलीकेंट आईडी के साथ 10 नवंबर तक भेज सकते हैं। मेरिट लिस्ट 11 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी, एडमिशन मिलने की सूरत में फीस 12 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी।

ओपन काउंसलिंग प्रवेश के लिए 9 तक ई-मेल से भेजें विकल्प, फीस 12 तक जमा करवानी होगी

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च (इमसार) में सत्र 2020-21 में एमबीए पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर ओपन काउंसलिंग प्रवेश के लिए 9 नवंबर तक ई-मेल कर प्रवेश विकल्प दर्ज करवा सकते हैं। इमसॉर निदेशक प्रो. राजकुमार ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 14 अगस्त 2020 तक एमबीए आनर्स पंच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे 9 नवंबर तक इन रिक्त सीटों के लिए ईमेल आईडी dir.imsar@mdurohtak.ac.in पर प्रवेश के लिए अपनी चॉइस पंजीकृत करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी, एडमिशन मिलने की सूरत में फीस 12 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी।

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