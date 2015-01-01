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खेलकूद:एमएनए स्कूल ने दिल्ली की टीम को 90 रन से हराकर गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जीता

रोहतक28 मिनट पहले
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जीत के बाद प्रसन्न मुद्रा में विजेता खिलाड़ियों की टीम।

द्वितीय गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुरुवार शाम को एमएनए स्कूल रोहतक और दिल्ली की टीम के बीच हनुमंत क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मैच में एमएनए टीम के कप्तान ने टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 182 रन बनाए। बल्लेबाज शिवांगी ने 37 बाल पर 70 रन और स्वाति ने 37 बॉल पर 64 रन की धमाकेदार पारी खेली।

खिलाड़ी चाहत 15 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। दिल्ली की तरफ से पूजा, प्राची और रोशनी ने गेंदबाजी करते हुए एक-एक विकेट हासिल किया। 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम के खिलाड़ी 93 रन ही बना सकीं। क्षेत्ररक्षण कर रही एमएनए स्कूल की टीम की तरफ से गेंदबाज काजल ने तीन विकेट और योग्या और चाहत ने दो-दो विकेट हासिल किए।

एमएनए स्कूल की टीम ने 90 रन से मैच जीतने में सफलता हासिल की। आयोजकों की ओर से विजेता टीम को 21 हजार रुपए का प्राइज मनी देकर पुरस्कृत किया गया। वुमन ऑफ द मैच का अवार्ड शिवांगी को मिला। खिलाड़ी योग्या को टूर्नामेंट का बेस्ट बाॅलर घोषित की गईं। बेस्ट बैट्समैन श्वेता को चुना गया। शुक्रवार को एमएनए स्कूल पहुंची विजेता टीम का स्वागत डायरेक्टर नरेंद्र सिंह नांदल, प्रिंसिपल सुनील वत्स ने किया।

जयंत के शतक ने गुलिया एकेडमी को सेमीफाइनल में पहुंचाया

झज्जर रोड स्थित रेड बॉल क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे भारती शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को यूथ पावर एकेडमी कुरुक्षेत्र व गुलिया एकेडमी बाढ़सा के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। गुलिया एकेडमी की तरफ से बल्लेबाज जयंत गोयत की 116 रन शतकीय पारी और गेंदबाजों की शानदार बालिंग के दम पर टीम ने 85 रनों से जीत दर्ज की। टीम ने अपने तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट आयोजक अश्वनी शर्मा ने बताया कि गुलिया एकेडमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की।

टीम ने 40 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 261 रन बनाए। गुलिया एकेडमी से जयंत गोयत ने बल्लेबाजी करते 131 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 116 रन बनाए। हर्षित शर्मा ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 75 रन बनाए। यूथ पावर एकेडमी की तरफ से शिवांग शर्मा ने 2 विकेट लिए। 262 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूथ पावर क्रिकेट एकेडमी कुरुक्षेत्र की टीम 35.2 ओवरों में 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यूथ पावर एकेडमी की तरफ से रियान कालेर ने 32 रन और मनजीत खनगवाल ने 32 रन की पारी खेली।

गुलिया एकेडमी की तरफ से गेंदबाज युग मित्तल व यशदीप अहलावत ने 3-3 विकेट चटकाए। गुलिया एकेडमी की तरफ से शतकीय पारी खेलने वाले जयंत गोयत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट का अगला मैच सोमवार को यूथ पावर एकेडमी कुरुक्षेत्र और जेकेआर गोहाना के बीच खेला जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि सूर्यकांत शर्मा, मुकेश सहगल, विनोद कुमार, अश्विनी कुमार, राजकुमार, वजीर, सुमित राणा, संदीप अहलावत, लक्ष्य शर्मा व राहुल शर्मा मौजूद रहे।

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