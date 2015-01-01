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जाम से जूझ रहा शहर:तय 8 साइट में से 2 में नहीं बनी पार्किंग, आधी सड़क घेरकर जाम लगा रहे वाहन

रोहतक2 घंटे पहले
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  • त्याेहारी सीजन में ट्रैफिक कॉरिडोर से सटे खाली प्लाट में वाहन पार्किंग बनाने का प्लान फेल साबित हो रहा

त्याेहारी सीजन में शहर के ट्रैफिक कॉरिडोर से सटे खाली प्लाट में वाहन पार्किंग बनाने व बाजारों में नाकाबंदी कर ट्रैफिक कंट्रोल करने के प्लान फेल साबित हो रहे हैं। कारण प्रशासन की ओर से नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस अपने ही तय प्लान पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही है। बाजार में आज भी हर चौक पर लोगों को जाम की समस्या से जुझना पड़ रहा है।

वहीं दुकानों के आगे अतिक्रमण के चलते शहर की प्रमुख सड़कें अभी तक संकरेपन से निजात नहीं पा सकी हैं। सबसे ज्यादा समस्या प्रशासन के खुद के ही बनाए प्लान में दो बड़े जिम्मेदार महकमों के आपसी तालमेल की कमी के कारण है। प्रशासन ने त्योहारी सीजन में शहर में ट्रैफिक कॉरिडोर को लेकर 8 पार्किंग साइट तय की थीं। यहां बाजारों की भीड़ कम करने और बाजारों को ट्रैफिक मुक्त रखने के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।

इनमें निगम की ओर से पार्किंग साइट को वाहनों के खड़ा करने लायक तैयार करना और पुलिस के जिम्मे वाहनों की सुरक्षा व ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था थी। लेकिन तय की गई 8 पार्किंग साइट में से 2 साइट पर आज भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। दोनों महकमें एक दूसरे को जिम्मेदार बता इन साइट के चालू न होने का कारण गिना रहे हैं। ये दोनों साइट अशोका चौक के पास मैना टूरिज्म के साथ लगती जमीन और मेडिकल मोड़ के पास हैं। वहीं जो 6 साइट चालू की गई उसके आसपास भी ट्रैफिक कॉरिडोर में वाहन जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि इनके साथ लगते बाजारों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

दिल्ली रोड

इस रोड पर मेडिकल मोड़ से लेकर अशोका चौक तक दिनभर में कई बार जाम की स्थिति बनती है। त्योहारी सीजन के चलते देर शाम तक लोगों का रोड पर आवागमन रहता है। पूरे रूट पर पार्किंग साइट तय न होने से लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। कई इमारतों में चल रहे निजी कार्यालयों के वाहन भी रोड पर ही खड़े रहते हैं। नतीजा पूरे दिन इस रोड पर जाम के हालात रहते हैं।

गोहाना अड्डा

गोहाना अड्डा के पास भी पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोगों ने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े किए रहते हैं। यहां नजदीक कोई पार्किंग साइट न होने व बाजारों के रास्ते संकरे होने से लोग सड़क पर वाहन खड़े कर रहे हैं। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई के बाद भी यहां हालात सुधरे नजर नहीं आते। पूरे दिन में यहां कई बार जाम में ट्रैफिक उलझता है।

किला रोड और भिवानी स्टैंड

भिवानी स्टैंड पर शहर के किला रोड, शौरी मार्केट में जाने वाले ग्राहक अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़े कर देते है। ऐसे में भिवानी स्टैंड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में शहर के किला रोड और रेलवे रोड की ओर जाने वाले ग्राहकों को भारी समस्या झेलनी पड़ती है।

प्रशासन की ओर से मेडिकल मोड़ और अशोक चौक पर पार्किंग की घोषणा की गई। मगर वो सिर्फ कागजातों तक ही सीमित रही। मेडिकल मोड़ के पास के एरिया में वाहनों की पार्किंग के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन सहयोग करे तो व्यापारी भी आगे आने को तैयार हैं। -देवेंद्र भारत, सरंक्षक, मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन

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