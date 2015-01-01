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सांपला नगर पालिका चुनाव:62 के नामांकन पास, आज ले सकेंगे वापस, चिह्न मिलेगा

रोहतक2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

सांपला नगर पालिका के चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इस दौरान सभी 62 प्रत्याशी इस परीक्षा में पास हो गए हैं और उनके आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। अब चुनाव प्रक्रिया का तीसरा चरण शुक्रवार को पूरा किया जाएगा। इसके तहत नामांकन वापसी से लेकर चुनाव चिह्न वितरण तक की पूरी व्यवस्था तय कर दी जाएगी।

सहायक निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया में शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद यानि तीन बजे के बाद सभी बचे प्रत्याशियों काे चुनाव चिह्ल का वितरण कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची और मतदान केंद्रों का चयन भी कर लिया जाएगा।

सांपला नगर पालिका के चुनाव के लिए कुल 62 नामांकन आए हैं। इनमें से 6 नामांकन चेयरपर्सन पद के लिए हैं और 56 नामांकन 15 वार्ड से आए हुए पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए जमा किए गए हैं। नगरपालिका में इस बार महिला एससी सीट आरक्षित की गई है। ऐसे में यहां पर चुनाव के दावेदारों की संख्या भी 6 तक पहुंच गई है। इसी के साथ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पालिका के दो वार्ड में दो ही प्रत्याशी के नामांकन रहने से यहां इनका चुना जाना अब तय हो गया है।

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