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उम्मीद:कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए को-वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

राेहतक28 मिनट पहले
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स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को को-वैक्सीन लगाने के बाद मौजूद यूएचएस कुलपति, ट्रायल कमेटी के चिकित्सक।
  • स्वास्थ्य मंत्री को दी वैक्सीन, आज 20 को देंगे

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में चल रहे को-वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे चरण की शुरुआत शुक्रवार से हाे गई है। तीसरे चरण के ट्रायल के पहले वालंटियर के तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री ने अनिल विज को पीजीआईएमएस रोहतक की ट्रायल कमेटी की टीम ने वैक्सीन की डोज लगाई।

पंडित बीडी शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. ओपी कालरा की मौजूदगी में टीम में शामिल प्रिंसिपल इंवेस्टीगेटर डॉ. सविता वर्मा, को-इंवेस्टीगेटर डॉ. रमेश वर्मा, को-इंवेस्टीगेटर व स्टेट नाेडल अधिकारी डॉ. ध्रुव चौधरी, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से डॉ. मीनाक्षी छिक्कारा, वैक्सीनेटर संजय कुमार ने अंबाला के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को छह माइक्रोग्राम की वैक्सीन की डोज दी।

को-इंवेस्टीगेटर डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करा चुके 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। शनिवार को 20 वालंटियर्स में वैक्सीन की डोज दी जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन वालिंटियर्स में डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स व कंट्रोल बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट सहित अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के ट्रायल को सफल बनाने के लिए पूरी टीम समर्पण भाव से जुटी हुई है।

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