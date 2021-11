Hindi News

Rohtak Police Issued Link To Check Challan Renewal Will Not Be Possible Till Challan Is Not Paid

सीसीटीवी से काटे जा रहे रोहतक में चालान: चालान चेक करने के लिए पुलिस ने जारी किया लिंक, चालान का भुगतान न होने तक नहीं हो सकेगा नवीनीकरण

रोहतक एक घंटा पहले



उदय सिंह मीना, एसपी, रोहतक।

रोहतक जिला पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों द्वारा यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। इस दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। चालान को लोगों के घरों के पते पर भेजा जाता है। प्रशासन के आनलाइन डाटाबेस में चालान का रिकार्ड भुगतान नहीं होने तक रहता है। वाहन चालक ई चालान साइट पर जाकर अपने वाहन के इंजन के नम्बर या डीएल नम्बर से चालान की जानकारी ले सकते हैं।

गलत ई-चालान मिलने पर करें शिकायत

एसपी उदय सिंह मीना ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी नियमों की पालना कर वाहन चलाएं। नियम तोड़ने से न केवल शहर में जाम जैसी समस्या बनती है बल्कि वाहन चालक के साथ हादसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया इसीलिए कैमरों से यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। जिनके चालान कर घर भेजे जा रहे हैं। जब तक वाहन चालक चालान नहीं भरेंगे वह वाहन से सम्बंधित ऑनलाइन काम नहीं करवा पाएंगे। एसपी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यातायात नियमों की पालना करते हुए ही अपने वाहन चलाएं। वहीं अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और आपको गलत ई-चालान मिले तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

चालान भुगतान न होने तक नहीं हो सकेगा नवीनीकरण

वाहन को नवीनीकरण और अन्य व्यक्ति के नाम नही कर सकते जब तक चालान का भुगतान न हो। इस सम्बन्ध में कुछ वाहन चालको को अपने वाहन के चालान के बारे में पता भी नही होता कि उनके वाहन का चालान हुआ है या नही। इस बारे रोहतक पुलिस के द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। जिसकी मदद से आप अपने वाहन की डिटेल डालकर अपने वाहन के चालान बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकते है।

ये है चालान पता करने का आसान तरीका

STEP 1 :- Go to Website (https://echallan.parivahan.gov.in)

STEP 2 :- Click- Check Challan Status, Click – Check Challan Status—Click

STEP 3 :-

Challan Detail- Fill the detail of your vehicle.(Vehicle No. Last 5 Digit of your vehicle Engine or Chassis No.)

STEP 4 :-

After that system will show you the detail about your vehicle status (Challan or Not Challan)