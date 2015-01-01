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मुठभेड़:पुलिस ने पैर में गोली मारकर रात साढ़े 12 बजे मोस्टवांटेड अनुज को पकड़ा

रोहतक2 घंटे पहले
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घायल अनुज।
  • थाना बहुअकबरपुर पुलिस और बिदरो गैंग के गुर्गे के बीच मुठभेड़

गांव बहुअकबरपुर में गुरुवार रात साढ़े 12 बजे पुलिस और मोस्टवांटेड बदमाश अनुज के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अनुज के दोनों पैरों में घुटनों के पास गोली लगी है। पुलिस ने अनुज को घायल अवस्था में पीजीआई में भर्ती करवाया। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुज कई मामलों में वांटेड था। रोहतक की सीआईए यूनिटों समेत कई थानों की पुलिस को आरोपी की तलाश थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अनुज के तार बिदरो गैंग से तार जुड़े हुए है। आरोपी के रोहतक कई थानों में मामले दर्ज हंै। पिछले काफी समय से आरोपी फरार चल रहा था। गुरुवार रात को थाना बहुअकबरपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अनुज गांव बहुअकबरपुर में किसी के पास पनाह लिए हुए है।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने मौके से भगाने का प्रयास किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। इसके बाद थाना पुलिस ने मामले की सूचना एसपी राहुल शर्मा और तमाम पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद सीआईए टू प्रभारी नरेश राठी अपनी टीम के साथ पीजीआई में पहुंचे। देर रात आरोपी को पुलिस सुरक्षा में पीजीआई में भर्ती करवाया।

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