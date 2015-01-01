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  • Pollution Eased By Moving Westerly Air, AQI Reached 286, Maximum 25 And Minimum Temperature Reached 10.6 Degrees

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वेदर अपडेट:पछुआ हवा चलने से प्रदूषण छंटा, एक्यूआई 286 पहुंचा, अधिकतम 25 व न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री पहुंचा

रोहतक2 घंटे पहले
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जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गुरुवार को काफी सुधार हुआ है। इसका कारण पछुआ हवा चलना है। गुरुवार को एक किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली हवा के कारण छाया स्मॉग छंट गया। इससे एक्यूआई में कमी आई और सुबह 6 बजे 322 पर टिका एक्यूआई नीचे आकर दोपहर दो बजे 301 तक पहुंच गया।

इसके बाद दिन में एक्यूआई के स्तर में और कमी आई और शाम को 4 बजे इसमें गिरावट आई और यह 300 से भी नीचे आ गया। इससे एक्यूआई पीएम 2.5 का स्तर रात 8 बजे 286 तक पहुंच गया। राहत की बात यह है कि 9 नवंबर को जिला का एक्यूआई 495 तक पहुंच गया था।

इससे हर किसी की सेहत को नुकसान होने का खतरा था। वहीं आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने और ठंड में इजाफा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 4 डिग्री की गिरावट के साथ 25 डिग्री सेल्सियस और दो डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री पर पहुंच गया।

यूं गिरा एक्यूआई का स्तर
सुबह 6 बजे 322
8 बजे 316
10 बजे 312
12 बजे 310
14 बजे 301
16 बजे 291
18 बजे 287
20 बजे 286
नोट : सीपीसीबी से लिए गए आंकड़े।

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