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एमबीबीएस दाखिले में बॉन्ड की शर्त का असर:होनहार विद्यार्थी छोड़ रहे प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्र का कर रहे रुख

रोहतक18 मिनट पहले
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फाइल फोटो।
  • पहली काउंसिलिंग के बाद भी 62.6 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली हैं

प्रदेश के सरकारी काॅलेजाें में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त की वजह से मेधावी विद्यार्थी अब दूर-दराज के दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। नई शर्त के चलते अच्छी रैकिंग पाने वाले विद्यार्थी मजबूरन दूसरे कॉलेजों में जा रहे हैं। कोई मिजोरम में दाखिला ले रहा है तो कोई कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जा रहा है। इसी का नतीजा लग रहा है कि प्रदेश के प्रदेश के सरकारी, अर्द्ध सरकारी व निजी 11 मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2020-21 सत्र की एमबीबीएस की 1477 सीटों में से पहली काउंसिलिंग में 62.64 प्रतिशत यानी 925 सीटें खाली पड़ी हैं।

पीजीआई रोहतक के अधिकारियों के अनुसार, अमूमन पहली काउंसिलिंग में केवल 20 से 30 प्रतिशत ही सीटें खाली रहती हैं। हालांकि अभी 18 दिसंबर तक दूसरी काउंसिलिंग होगी, जिसके बाद सीटों का सही ब्योरा निकलकर आएगा। हालांकि अधिकतर सीटें भर जाएंगी, लेकिन हाई रैंक वाले स्टूडेंट इस बार कम मिलेंगे। इसके विपरीत प्रदेश के दो अर्द्ध सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड की शर्त नहीं होने की वजह से सीटें ज्यादा भरी हैं। एक तरह से यह प्रतिभा पलायन भी है।

40 लाख की शर्त न होती तो पीजीआई में दाखिला लेता: गर्ग

उकलाना मंडी के रोहित गर्ग ने बताया कि रैंकिंग में 735वां स्थान था और पीजीआई रोहतक में सीट मिल गई थी। 40 लाख का बॉन्ड भरने की शर्त की वजह से अब दूसरी काउंसिलिंग में चंडीगढ़ में प्रवेश लिया है। यदि सरकार की ओर से यह बांड का चक्कर न होता तो वे पीजीआई रोहतक में ही दाखिला लेते। चंडीगढ़ पीजीआई में केवल 25 हजार रुपए सालाना फीस है।

रोहतक छोड़कर अब मजबूरन अग्रोहा जाना पड़ेगा: योगेंद्र

सेक्टर 4 एक्सटेंशन निवासी योगेंद्र ने बताया कि बेटी आंचल ने नीट क्वालीफाई करते हुए रैंकिंग में 9507 पोजीशन हासिल की थी। पीजीआई राेहतक में सीट मिल गई थी, लेकिन 40 लाख के बॉन्ड भरने की शर्त की वजह से अब अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, हिसार में दाखिला दिलाया है। अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में प्रति वर्ष ढाई लाख रुपए ही फीस है क्योंकि यह अर्द्ध सरकारी है।

शर्त न होती तो मिजोरम न जाना पड़ता

पीजीआईएमएस में कार्यरत प्रोफेसर चिकित्सक ने बताया कि उनकी बेटी ने ऑल इंडिया में बेहतर रैंक हासिल की थी। उसे पीजीआईएमएस मेडिकल कॉलेज में सीट भी अलॉट हो गई थी, लेकिन बॉन्ड की शर्त की वजह से उसे मिजोरम (असम) के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया है।

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