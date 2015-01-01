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आक्रोश:हुडा प्रशासक कार्यालय पर किया प्रदर्शन, 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

रोहतक2 घंटे पहले
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मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुडा विभाग के कर्मचारी
  • हुडा विभाग के सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ व गोहाना ब्रांच के कर्मचारियों ने 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा

हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए से संबंधित हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ ब्रांच तथा गोहाना ब्रांच के कर्मचारियों ने गुरुवार को कार्यकारी अभियंता एचएसवीपी बागवान विनय लोहान के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी की। संगठन के राज्य प्रधान आरके नागर के नेतृत्व में सुबह 11 कर्मचारी एकत्रित हुए। लेकिन इस दौरान कार्यकारी अभियंता मौके पर नहीं आए।

नाराज कर्मचारियों की टीम हुडा प्रशासक के सेक्टर 3 स्थित कार्यालय पर पहुंची और दो बजे दोपहर तक धरना-प्रदर्शन के बाद प्रशासक कार्यालय में 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच, जेपीए के राज्य कार्यालय सचिव विनोद शर्मा, एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की राज्य महासचिव पुष्पा दलाल, हुडा यूनियन के राज्य प्रधान आरके नागर सरकार की मजदूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों की निंदा की।

बताया कि 26 नवंबर को ऑल इंडिया जेपीए के आह्वान पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच और सभी भारतीय ट्रेड यूनियनों की ओर से जुलूस निकाल कर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। धरने पर सर्वसम्मति से तय हुआ कि 16 नवंबर तक हुडा प्रशासक रोहतक ने सभी मांगों को मानकर लागू नहीं किया तो 17 नवंबर से सोनीपत डिवीजन सेक्टर 15 कार्यालय एचएसवी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

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