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साइकिल रेस:42 प्लस आयु वर्ग में राजेश मलिक ने जीती रेस

रोहतक2 दिन पहले
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रोहतक बाई साइक्लिंग क्लब ने 10 किलोमीटर की साइकिल रेस कराई। इसमें 15 से 21 आयु वर्ग में अभिषेक मलिक] 21 से 42 आयु वर्ग में राहुल मलिक o 42 प्लस आयु वर्ग में राजेश मलिक ने रेस जीती। क्लब के अध्यक्ष प्रवीण गहलावत ने बताया कि यह रेस हिसार बाईपास से महम की ओर जाने वाले रोड पर हुई। एडवोकेट अतुल मेहता, राज प्रकाश धनखड़, अंकित जुनेजा, संजय आहूजा, अनिल मेहरा, अबिनाश, गौरव गुप्ता, मोहित अरोड़ा, नकुल ने स्टार फिनिशर का खिताब जीता।

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