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गिरफ्तारी:रात को दुकान में चोरी, सुबह सीसीटीवी की फुटेज से पहचान कर पुलिस ने चार चोर पकड़े

रोहतकएक घंटा पहले
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शाैरी मार्केट की एक दुकान में मंगलवार रात को हुई चोरी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने बुधवार केा मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इनकी गिरफ्तारी में दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा मददगार बना। पुलिस ने फुटेज में नजर आ रहे संदिग्धों की फोटो अपने सर्कल में वायरल की और चोर उनके हत्थे चढ़ गए। आरोपियों की पहचान पटेल नगर निवासी अजय, गांधी कैंप निवासी विशाल, दीपक और राहुल के रूप में हुई है।

पुलिस आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश करेगी। आरोपी शौरी मार्केट की कपड़े की दुकान से 2 लाख से ज्यादा की नकदी व तीन मोबाइल फोन चोरी कर ले गए थे। थाना शहर प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि बुधवार को आर्यनगर निवासी गौरव ने शिकायत दर्ज करवाई थी। एएसआई सुखबीर सिंह की टीम ने दुकान में व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जांची। फिर आरोपियों की गिरफ्तारी की।

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