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कोरोना का कहर:सैंपल में हर 11वें शख्स में मिला वायरस, 105 नए संक्रमित मिले

रोहतक2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

जिले में पिछले 15 दिनों के अंतराल में कोरोना संक्रमिताें के जाे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना की सेकेंड पीक की शुरुआत मान रहे हैं। इसके लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं जिले में शनिवार को एक दिन में कोविड पॉजिटिवटी रेट 11 फीसदी तक दर्ज किया गया। जिले में 973 लोगों की कोरोना सैंपलिंग हुई।

जिसमें 20 फीसदी बुजुर्ग और 60 फीसदी से ज्यादा युवाओं सहित 105 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। नए केस में पुलिस कर्मी, व्यापारी, टीचर, स्टूडेंट्स, सरकारी व प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, बुजुर्ग सहित अन्य लोगों को कोरोना की चपेट में पाया गया है।

जिले में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 1016 पर पहुंच चुके हैं। इनमें 982 मरीज होम आइसोलेशन में और 34 मरीज पीजीआई में उपचाराधीन हैं। अब तक 8473 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 7374 मरीज रिकवर हुए। सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से अब तक ओवरऑल कोविड पॉजिटिवटी रेट 5.10 फीसदी और कोविड रिकवरी रेट 87.02 फीसदी दर्ज किया जा चुका है।

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