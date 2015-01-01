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गन प्वाइंट पर लूट:कर्मचारियों को दिवाली का उपहार देने को दुकानदार लाया था रुपए, कार सवार बदमाशों ने ऑफिस में बंधक बना लूटे 18 हजार

रोहतक2 घंटे पहले
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हिसार राेड पर हुई लूट के दाैरान माैके पर जांच करते डीएसपी गाेरखपाल।

हिसार राेड पर इंडस्ट्री एरिया में दीवाकर ऑयल कंपनी नाम से एक दुकान के संचालक से कार सवार बदमाश पिस्तौल के बल पर 18 हजार रुपए, लैपटाॅप, 6 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान लूट ले गए। यह रुपए कर्मचारियों को दिवाली का उपहार देने के लिए लाए थे। वारदात गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। दुकानदार ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर घटना के बारे में सूचना दी।

सूचना मिलने के बाद थाना सिटी प्रभारी राकेश सैनी, डीएसपी हेड क्वार्टर गोरखपाल राणा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। जनता कॉलोनी निवासी कंवरलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी हिसार रोड पर भिवानी टी प्वाइंट पर दीवाकर ऑयल कंपनी के नाम से दुकान है।

गुरुवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे वह, उनका भाई हरिओम, पिता रामकिशन गर्ग और कर्मचारी दिनेश, चंदन, भविष्य, कैलाश दुकान पर थे। 9 बजकर 5 मिनट पर दुकान के सामने एक आई20 कार रूकी। कार से 3 युवक उनकी दुकान में घुसे। तीनों के हाथ में पिस्तौल थी। तीनों ने सभी को केबिन में बंधकर बनाकर 18 हजार रुपए की नकदी, बही खाते, बैग और लेपटॉप समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो घंटे रेकी की, कार में 4 बदमाश आए
दुकानदारों के अनुसार दो युवक सुबह 6 बजे से दुकान के आसपास के एरिया में घूम रहे थे। उन्हें शक है कि कार सवार युवकों ने करीब दो घंटे तक रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। कार में 4 बदमाश आए थे। तीन बदमाश कार से उतरकर आए। तीनों बदमाशों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे।

जब बेटे की कनपटी पर पिस्तौल लगाई तो पिता ने अपनी जेब से निकाल दिए 3 हजार रुपए
दुकान संचालक रामकिशन के बड़े बेटे जगमोहन ने बताया कि गुरुवार को कर्मचारियों को गिफ्ट और मिठाई देने के लिए 15 हजार रुपए लेकर आए थे। तीनों बदमाशों ने पिस्तौल तानी तो उनके भाई ने 15 हजार निकालकर दे दिए। बदमाशों ने फिर पूरा ऑफिस खंगाला लेकर कुछ नहीं मिला तो दोबारा जगमोहन के भाई की कनपटी पर पिस्तौल लगाई तो उसके पिता ने अपनी जेब से 3 हजार रुपए निकालकर दे दिए।

बदमाश ने कर्मचारी से पूछा लाला जी है क्या, अंदर जाकर दुकानदार पर तान दी पिस्तौल
कर्मचारी दिनेश कुमार ने बताया कि उनका साथी भविष्य दुकान के बाहर बैठा था। इसी वक्त कार से तीन युवक उतरकर आए। एक युवक ने भविष्य से पूछा की लाला जी अंदर बैठे है क्या । भविष्य ने हामी भर दी। इसके बाद आरोपियों के दुकान के अंदर बने ऑफिस में संचालक रामकिशन और उसके दोनों बेटों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद बाहर खड़े कर्मचारियों पर पिस्तौल तानकर सभी के मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।

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