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निर्देश:शहीदों की स्मृति में आज रखा जाएगा मौन

रोहतक2 दिन पहले
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उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने स्टोर अधीक्षक नागरिक सुरक्षा को निर्देश दिए हैं कि 30 जनवरी को प्रात: 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजवाए ताकि निर्धारित समय पर मौन धारण किया जा सके।

कैप्टन मनोज ने कहा कि 30 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। सार्वजनिक अवकाश होने के कारण कर्मचारियों को मौन रखने के लिए एक जगह पर एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 30 जनवरी को जब 11 बजे सायरन बजेगा ।

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