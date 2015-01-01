पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सरकार के खिलाफ हड़ताल की तैयारी:एसकेएस नेताओं ने राष्ट्रीय हड़ताल के लिए चलाया संपर्क अभियान

रोहतक28 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल के लिए जिले के कर्मचारियों ने समर्थन दिया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए शुक्रवार सुबह सर्व कर्मचारी संघ की ओर से सविता मलिक, सचिव जयकुंवार दहिया एवं मुकेश खर्ब ने रोडवेज, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्टेट वेयर हाउस, मार्केट कमेटी, मंडी बोर्ड, स्कूल एवं काॅलेज में कर्मचारियों के बीच जाकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से अवगत कराकर हड़ताल में शामिल होने की अपील की।

सचिव जयकुंवार दहिया ने बताया कि तैयारियों के लिए सात टीमों का गठन किया गया है जिसमें सांपला, महम, कलानौर ब्लाकों के साथ रोहतक शहर में भी विभागों में हर कर्मचारी के पास जाकर उन्हें हड़ताल में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। टीम में सविता मलिक, जयकुंवार दहिया, मुकेश खर्ब, सतबीर मुंढाल, कामरेड रामकिशन, जोगिंदर दलाल शामिल रहे।

यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों का रोका हुआ डीए एवं एलटीसी भी वापस नहीं दिया है। हवाई जहाज, रेलवे, रोडवेज, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, टूरिज्म, शिक्षा आदि सरकारी विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इन सभी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। 26 नवम्बर को पूरे देश के कर्मचारी, मजदूर, किसान, आढ़ती, व्यापारी, छात्र, हड़ताल के माध्यम से रोष व्यक्त करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें