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नशे पर लगाम:बिहार से 10 किलो गांजापत्ती ला रहा तस्कर गिरफ्तार

रोहतक2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

सीआईए टू की टीम ने बिहार से रोहतक में गांजा पत्ती की सप्लाई करने वाले तस्कर को पकड़ा है। आरोपी के पास से 10 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई। आरोपी की पहचान बिहार के वैशाली जिला निवासी राजकुमार के रूप में हुई। पुलिस आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। सीआईए टू प्रभारी नरेश राठी ने बताया कि एसआई जयबीर सिंह की टीम को गुरुवार शाम को सूचना मिली थी की बिहार निवासी राजकुमार रोहतक में गांजापत्ती की सप्लाई करने लिए आ रहा है।

सूचना के आधार पर हिसार रोड पर आईडीसी चौक पर नाकाबंदी कर दी। इसी वक्त युवक कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने कट्टे की जांच की तो उसमें 10 किलो गांजा पत्ती मिली। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो बिहार से गांजा पत्ती लेकर रोहतक में सप्लाई करता था। इससे पहले भी रोहतक के कई एरिया में गांजापत्ती के साथ कई युवक गिरफ्तार हो चुके हैं।

कलानौर में ढाबे पर काम करने वाले बावर्ची का शव श्मशान घाट में मिला

गुढ़ाण राेड पर गाेशाला के पास श्मशान घाट में गुरुवार को 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान नेपाल निवासी अर्जुन थापा के रूप में हुई। सूचना मिलने पर मौके पर रोहतक डीएसपी विनोद कुमार, थाना प्रभारी सत्यवान नैन भी पहुंचे। जिसके बाद एफएसएल टीम सरोज दहिया ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया। श्मशान में पहले रहने वाले बाबा ने बताया कि अर्जुन कई वर्षों से कस्बे के ढाबे पर काम कर रहा था और श्मशान घाट को अपना आशियाना बना रखा था। अर्जुन कलानौर में ही एक ढाबे पर काम करता था। गुरुवार सुबह जब एक युवक टंकी से पानी भरने पहुंचा तो देखा कि कमरे के फर्श पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी।

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