पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:जाट स्कूल में 34 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्टाफ बैठा बेमियादी भूख हड़ताल पर

रोहतकएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
जाट स्कूल में वेतन न मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
जाट स्कूल में वेतन न मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी।

जाट स्कूल के कर्मचारियों ने बुधवार को चौ. छोटूराम की प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 34 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का आरोप है कि जाट समाज की 107 साल पुरानी विरासत कही जाने वाली जाट शिक्षण संस्था की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कर्मचारियों को पिछले 34 महीनों से वेतन तक नहीं मिला है।

इसके अलावा कर्मचारियों का पीएफ भी 36 महीनों से जमा नहीं हुआ है। इस बारे में पिछले दो वर्षों से लगातार स्कूल के कर्मचारी व आजीवन सदस्य कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। इससे पहले भी सीएम विंडो पर भी इस बारे में शिकायत डाली जा चुकी है। इसी मामले में बुधवार को स्कूल के कर्मचारी व आजीवन सदस्य लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल की अध्यक्षता में संस्थाओं स्थित चौ. छोटूराम की प्रतिमा के सामने धरने व भूख हड़ताल पर बैठ गए।

इस मौके पर लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल ने कहा कि यह भूख हड़ताल व धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कर्मचारियों को उनके 34 महीनों के खून-पसीने की कमाई उनका वेतन व 36 महीनों का पीएफ उनके खाते में नहीं आ जाता।

उन्होंने कहा कि हालात यह हो चुके हैं कि आजीवन सदस्य व कर्मचारी किसके पास जाकर अपनी गुहार लगाएं, क्योंकि पिछले 9 महीनों से संस्था में राजनीतिक खींचतान की वजह से प्रशासक की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है।

जाट स्कूल की तरफ से हड़ताल संयोजक दीपक नांदल ने कहा कि हमारे पूरे स्टाफ की भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। भूखे तो हम वैसे भी मर ही रहे थे तो आज सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि अब बेमियादी हड़ताल शुरू की जाए, ताकि ताकि गूंगी-बहरी सरकार व प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंच सके।

फिर भी रोजाना ले रहे कक्षाएं : कर्मचारी

कर्मचारी जगदीप हुड्डा ने कहा कि हम हड़ताल के साथ-साथ बच्चों की कक्षाएं भी नियमित रूप से ले रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर न पड़े। नांदल खाप के प्रधान ओमप्रकाश नांदल ने कहा कि स्कूल के कर्मचारियों की इस लड़ाई में नांदल खाप उनके साथ खड़ी है।

वे इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। मेडिकल कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान तारीफ नांदल, मडूटा प्रधान विकास सिवाच व सीआर पोलिटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान सुखबीर किन्हा ने प्रशासन की ओर से बरती जा रही कोताही की निंदा की व अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

आज तक कभी ऐसे हालात नहीं देखे

अठगामा खाप के प्रधान रणबीर नांदल ने कहा कि हमने अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं देखा कि 3-3 साल तक कर्मचारी बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भूख हड़ताल में तिलक नगर के प्रधान रणधीर नरवाल, पार्षद कदम सिंह अहलावत, आर्य नगर के संयोजक सुखबीर दहिया, जजपा नेता बलवान माजरा, विपुल नांदल, नांदल खाप प्रवक्ता देवराज नांदल, देशवाल खाप प्रतिनिधि नाहर सिंह देशवाल, उमेद सिंह दलाल, आजीवन सदस्य निर्मला, स्कूल स्टॉफ सदस्य अशोक नांदल, अमरजीत नांदल, संतोष लठवाल, कांता डीपी, सुरेश, वीके तोमर सहित कई लोगों ने भाग लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser