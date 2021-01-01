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धरना प्रदर्शन:विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लास, सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू करवाने काे दिया धरना

रोहतक2 दिन पहले
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विश्वविद्यालय परिसर को पुन खुलवाने के लिए शुक्रवार को एसएफआई ने एमडीयू के गेट नंबर 2 पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने ओएसडी के माध्यम से वीसी को संबोधित ज्ञापन दिया। फेडरेशन ने सेंट्रल लाइब्रेरी व हाॅस्टल सभी के लिए खाेलने की भी मांग की है।

एसएफआई जिला प्रधान अर्जुन सिंह ने बताया कि महामारी ने शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित किया है। छात्रों को महामारी में शिक्षा के समान अवसर से वंचित किया गया है, चूंकि छात्र एक समरूप समुदाय नहीं है। एसएफआई विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से जायज मांगों को रखा है। मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एसएफआई आने वाले समय में आंदोलन करेगी।

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