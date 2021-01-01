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रात की सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत:बादलों के बीच निकली तेज धूप, कल बूंदाबांदी के आसार

रोहतकएक घंटा पहले
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दिल्ली बाईपास पर एक खेत से नजर आता सूर्यास्त का दृश्य। - Dainik Bhaskar
दिल्ली बाईपास पर एक खेत से नजर आता सूर्यास्त का दृश्य।
  • विशेषज्ञों के अनुसार आज से मौसम में आएगा बदलाव

जिले में तेजी से पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाके की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके चलते बादल छाने लगे हैं और जिले में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते जो तापमान चार दिन पहले तक 6 से 7 डिग्री के बीच बना हुआ था। अब वह भी 11.6 डिग्री तक बढ़ चुका है।

सीधे तौर पर तापमान में 4 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है। अब चार-पांच फरवरी को बादल भी छा सकते हैं। इसके अलावा 5 फरवरी को कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंच गया, जोकि मंगलवार के मुकाबले 2 डिग्री अधिक रहा।

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