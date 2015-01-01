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प्रतियोगिता:रंगोली स्पर्धा में विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर

रोहतक2 घंटे पहले
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वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसके अंदर कक्षा नौंवी से बारहवीं तक की छात्राओं ने भाग लेकर अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किया। विजेता को विद्यालय प्राचार्य प्रवीण बंसल, प्राचार्या अनीता गुप्ता, उप-प्राचार्या अंजना गुप्ता, माता धनपति चेरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हरिप्रकाश गुप्ता एवं सतीश भारद्वाज की ओर से प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक के प्रधान विकास गोयल, उप-प्रधान संजय सिंगल, महासचिव डॉ. चंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष पवन मित्तल खरकिया, सह-सचिव कैलाश जैन, विद्यालय कोऑर्डिनेटर राधेश्याम गर्ग ने विद्यार्थियों को शुभकामना दी।

शिक्षा भारती विद्यालय में दिवाली उत्सव मनाया

रामनगर के शिक्षा भारती विद्यालय में दिवाली उत्सव मनाया गया। स्कूल समिति के कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश सेतिया, प्रबंध समिति के प्रबंधक अनुराग जैन, कोषाध्यक्ष शादीलाल विरमानी, विद्यालय प्राचार्या ममता भोला व हिमांशु ने गणेश व लक्ष्मी का पूजन किया। हरप्रीत कविता पाहवा व पूनम सिक्का ने भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। विद्यालय प्रचार प्रमुख सरिता शर्मा ने बताया कि दिवाली के उपलक्ष्य में बच्चों ने घर पर रह कर गायन, नृत्य, पोस्टर, मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड, रंगोली, दीप सज्जा आदि अनेक प्रकार की गतिविधियां की और उनके फोटो तथा वीडियो स्कूल के साेशल मीडिया ग्रुप में भेजे।

बच्चों को पटाखे न जलाने के लिए किया प्रेरित

दीपावली त्योहार के मद्देनजर लोकहित संस्था की ओर से गुरुवार को बोहर स्थित इंद्रदेव कुश्ती एकेडमी में बच्चों को पटाखे न जलाने, चाइनीज लड़ी का इस्तेमाल न करने व सरसों के तेल के दीए जलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल व मास्टर अशोक नांदल ने कहा कि हम इसी तरह विभिन्न एकेडमी व स्कूलों में जाकर बच्चों को पटाखे न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर एकेडमी संचालक मंजीत नांदल ने अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कर्ण कोच, अजय कुमार, प्रवीण नांदल, अशोक नांदल, पूर्व अठगामा प्रधान रणबीर नांदल सहित सैकड़ों युवा बच्चे व खिलाड़ी मौजूद रहे।

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