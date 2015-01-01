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छात्रों की मांग:विद्यार्थियों ने वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांगा मर्सी चांस

रोहतक29 मिनट पहले
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वीसी कार्यालय के बाहर मर्सी चांस की मांग करते विद्यार्थी।

विद्यार्थियों ने परीक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर एमडीयू कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वे सभी अंतिम सेमेस्टर के रिअपीयर विद्यार्थियों को मर्सी चांस देने की मांग कर रहे थे। नेतृत्व छात्र नेता दीपक धनखड़ ने किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे लेकर एमडीयू को समस्याओं से अवगत कराया।

कुलपति ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने ऑनलाइन परीक्षा में आई समस्याओं को देखते हुए विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इस परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन समाधान केवल 500 विद्यार्थियों का ही हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कुलपति ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बना दी है। जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर दिव्या गुलिया, कीर्ति त्यागी, सपना, प्रीतम अहलावत, ललित, वैश्य कॉलेज से पंकज, कृष्ण, अमित, केतन व सुमित सिंघल आदि मौजूद रहे।

विद्यार्थियों व वीसी के बीच बातचीत
सवाल ऑनलाइन परीक्षा बीच में रुकी थी, उनमें से कुछ विद्यार्थियों को यूएमसी दे दी है। इन सभी विद्यार्थियों की भी 23 नवंबर से दोबारा परीक्षा कराई जाए।
जवाब : जिन भी विद्यार्थियों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। उन्हें यूएमसी दी है उनका आज शाम या कल सुबह तक समाधान हो जाएगा।
सवाल अंतिम वर्ष में जिन विद्यार्थियों को रि आई है, उन विद्यार्थियों को मर्सी चांस देकर उनकी भी परीक्षाएं 23 नवंबर से कराई जाए।
जवाब : इसके बारे में कमेटी फैसला लेकर स्पष्ट करेगी।
सवाल पीजी में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।
जवाब : अभी कोई तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा 23 नवंबर से है उन सभी विद्यार्थियों के लिए परिणाम आने के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा।

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