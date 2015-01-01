पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सतर्कता:बाजारों में स्वैट टीम रख रही निगरानी, 22 जगह रहेगी नाकाबंदी

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
किला राेड बाजार में दिपावली पर्व पर खरीदारी करने के लिए लगी लाेगाें की भीड़ और सुरक्षा के लिए तैनात किए हुए पुलिसकर्मी।

दीपावाली के त्योहार को लेकर बाजारों में खूब भीड़ बढ़ रही है। आमजन धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के त्योहार की खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा बंदोबस्त के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्वैट टीम तैनात की गई है।

स्वैट टीम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा शहर के बाजार व व्यस्त इलाके जैसे रेलवे रोड, किला रोड, कपड़ा मार्केट, शौरी मार्केट, बड़ा बाजार, गांधी कैम्प मार्केट, भिवानी स्टैंड, डी-पार्क आदि जगहों पर गश्त करेगी और आपराधिक प्रवृति व संदिग्ध लोगों पर नजर रखेगी। शहर में करीब 22 जगह नाकाबंदी रहेगी। किला रोड आदि बाजारों में बेरिकेडिंग कर वाहनों को पार्किंग में भेजा जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी यहां भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही और पैर रखने तक को जगह नहीं है। बाजारों में भीड़ की वजह से पर्स चोरी आदि की वारदात सामने आ रही हैं। इससे बचने के लिए आप खुद भी सतर्क रहें।

यह प्रस्तावित हैं पार्किंग स्थल

भगत सिंह पार्किंग, हुड्डा कॉम्पलेक्स, रेलवे स्टेशन, पुराना सीनियर सेकंडरी स्कूल, अशोका चौक पर मैना टूरिज्म की खाली जगह, मेडिकल मोड़ से सिविल सर्जन कार्यालय तक सड़क के साथ खाली जगह, नगर निगम कार्यालय के सामने लघु सचिवालय की पार्किंग, पुराना आईटीआई ग्राउंड पर पार्किंग।

पटाखे बेचने वालों पर नजर रखेगी पुलिस

प्रदूषण बढ़ने पर सरकार की ओर से जहां पटाखे बेचने और फोड़ने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो पटाखे बेचने वाले लोगों पर विशेष नजर रखेगी।

किसी संदिग्ध वस्तु को न छुएं

किसी भी प्रकार की संदिग्ध व लावारिस वस्तु को न छुएं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को छूने दें। आपके आस-पास रह रहे या घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति या वाहन के बारे में तुरंत सूचना पुलिस कंट्रोल नम्बर 100, 9996464100 व 01262-228113 पर दें। कानून का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करें।- राहुल शर्मा, एसपी, रोहतक

होटलों व धर्मशालाओं की भी जांच

एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त किए गए हैं। जिले की ज्यादा से ज्यादा फोर्स को गश्त व नाकाबंदी पर तैनात किया गया है। सीआईए की अलग-2 टीमें निरंतर गश्त कर रही हैं। बाजार व भीड़ वाले क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही है। जिला कन्ट्रोल रूम अधिकारी को सूचना का आदान-प्रदान तीव्रता से करने और हर छोटी बड़ी घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में महिला पुलिस को भी गश्त पर लगाया गया है। यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलग-2 स्थान चिह्नित कर नाकाबंदी की गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से शहर में 8 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वाहन चालक अपना वाहन पार्किंग में खड़ा करें। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक चौक, चौराहों व यातायात बिंदु पर पुलिस बल तैनात किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें