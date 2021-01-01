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  • Tell The Students About The Pattern Of The Examination. Teacher, Take Action Against Those Who Do Not Take Seriously

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मंथन:विद्यार्थियों को परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताएं शिक्षक, गंभीरता से न लेने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करें अधिकारी

रोहतक2 दिन पहले
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डीसी कैप्टन मनोज कुमार बैठक करते हुए। - Dainik Bhaskar
डीसी कैप्टन मनोज कुमार बैठक करते हुए।
  • घर से पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते डीसी ने सख्त हिदायत दी

शिक्षकों को बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। यह बात डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कही।

वे शुक्रवार को कैंप कार्यालय में सक्षम हरियाणा के जरिए घर से पढ़ाओ अभियान की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने मोखरा गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या सरिता को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

डीसी ने शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। कहा कि विभाग के सभी अधिकारी निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी निभाएं। बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी शालेट जोश सहित शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी व शिक्षा मित्र मौजूद रहे।

समीक्षा ऐप पर बढ़ाएं रजिस्ट्रेशन का ग्राफ

डीसी ने कहा कि समीक्षा ऐप पर पंजीकरण को बढ़ाया जाए। निष्ठा ऐप में जिला रोहतक अभी तक अव्वल रहा है। ऐप के माध्यम से करवाई गई प्रश्नोत्तरीय में रोहतक जिला का विद्यालय प्रथम रहा है। किचन गार्डन विकसित किएजिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल ने कहा कि 26 व 27 नवम्बर को राजकीय विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए गए हैं।

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