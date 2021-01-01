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मौसम:पहाड़ों की बर्फीली हवा से तापमान 4 डिग्री पहुंचा

राेहतक2 दिन पहले
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बीते पांच दिन से खुल रहे मौसम और चल रही शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। धूप निकलने के कारण दिन हालांकि गर्म रहा, लेकिन अब रात का तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट बनी है। और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

वहीं, सुबह और रात के समय ठंड महसूस की जा रही है। इसके अलावा, अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री दर्ज किया गया। माैसम विशेषज्ञाें के अनुसार आने वाले तीन दिन तक उत्तर-पश्चिमी हवा चलने और तापमान में गिरावट दर्ज करने की संभावना है। इसके चलते अब ठंडक और बढ़ेगी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा ने भी असर डाला है।

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