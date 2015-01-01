पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मर्डर:कंकाल पर मिली जैकेट-पैंट से पहचाना 24 दिन से लापता विजय का शव

रोहतक2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
शव की जांच करती एफएसएल टीम अधिकारी डाॅ.सराेज दहिया व पुलिस।
  • सेक्टर-25 में झाड़ियों में मिला कन्हेली के युवक का शव
  • जानवरों ने नोच रखा था, दोनों हाथ भी मिले गायब

24 दिनाें से लापता गांव कन्हेली निवासी 35 वर्षीय विजय कुमार उर्फ विक्की का शव गुरुवार शाम को सेक्टर-25 में झाड़ियों में मिला है। शव काे जानवरों ने बुरे तरीके से नोचा हुआ है। घटना स्थल पर विजय के शरीर के ऊपरी हिस्से का कंकाल मिला है। मृतक के दाेनाें हाथ भी गायब मिले हैं। सेक्टर-25 में गुरुवार शाम को 2-3 महिलाएं लकड़ियां काटने आई हुई थी। उन्हें झाड़ियों में एक शव दिखा था।

महिलाओं ने इसकी जानकारी कन्हेली के ग्रामीणों को दी थी। इस पर विजय के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मिली जैकेट और पैंट से मृतक के परिजनों ने पहचान की। परिजनों ने विजय की हत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस के अनुसार शव को जानवरों ने नोचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी महेश कुमार, थाना शिवाजी कॉलोनी प्रभारी बलवंत सिंह, एफएसएल प्रभारी डॉ. सरोज दहिया मलिक की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवा दिया। कन्हेली निवासी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई 35 वर्षीय विजय कुमार उर्फ विक्की खेती बाड़ी करता था। विक्की 23 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे घर से खेत जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद शाम को विजय ने अपनी मां को घर आने की बात कही थी। इसके कुछ समय बाद विजय का फोन बंद हो गया। बिजेंद्र के अनुसार 3 दिन तक उन्होंने अपने स्तर पर विजय की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। 26 नवंबर को शिवाजी कॉलोनी थाना में केस दर्ज करवाया था।

खुलेगा राज : जिसे काका कह रहा था वो कौन था
बिजेंद्र के अनुसार विजय ने 23 नवंबर की शाम आखिरी बार अपनी मां से बात की थी। इस दाैरान विजय ने कहा था कि मां अपने काका के साथ हूं। मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। अब परिजन उलझन में है कि विजय को साथ वो काका कौन था। हालांकि पुलिस ने विजय की फोन डिटेल के आधार पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है।

एसपी से मिल सीआईए से जांच काे बाेला था
बिजेंद्र ने बताया कि शिवाजी कॉलोनी थाने में विजय के लापता होने की शिकायत दी थी। 2 दिसंबर को वह ग्रामीणों के साथ एसपी राहुल शर्मा से मिले थे। एसपी से सीआईए से मामले की जांच करवाने की मांग की थी। मगर मामले की जांच थाना पुलिस ही करती रही। थाना पुलिस ने विजय की फोन डिटेल के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की, मगर कोई खुलासा नहीं कर पाई।

पाेस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
सेक्टर-25 में गुरुवार को युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। युवक की पहचान कन्हेली निवासी विजय के रूप में हुई है। विजय पिछले 24 दिन से लापता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में शवगृह में रखवा दिया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। -बलवंत सिंह, थाना प्रभारी, शिवाजी कॉलोनी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें