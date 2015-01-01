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शहर में बढ़ता क्राइम:हुडा काॅम्प्लेक्स में कंप्यूटर शोरूम से लैपटॉप और सीपीयू ले गए चोर

रोहतक28 मिनट पहले
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चाेरी के बाद घटना के बारे में बताते हुए शोरूम मालिक कर्ण।

हुडा काॅम्प्लेक्स में एक कंप्यूटर शोरूम में गुरुवार रात चोरी हो गई। हालांकि शोरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन संचालक का कहना है कि वे रात को इसे बंद कर देते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आर्य नगर थाना पुलिस में दी शिकायत में करण तायल ने बताया कि उसका शोरूम हुडा काॅम्प्लेक्स की शॉप नंबर 5 में चल रहा है।

यहां पर कंप्यूटर व लैपटॉप का सामान रखा हुआ था। सुबह 7 बजे पड़ोसियों ने सूचना कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। सेंटर लॉक भी उखाड़ रखा है। जब दुकान पर आए तो देखा दुकान के अन्दर रखे करीब 40 से 45 लैपटाप, करीब 2500 पैन कार्ड, करीब 30 से 35 सीपीयू गायब मिले।

इनकी कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपए तक दर्ज करवाई गई है। अब पुलिस आस-पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की भी जांच करेंगी। चूंकि इतना सामान किसी एक छोटे वाहन में नहीं आ सकता है। इसे ले जाने के लिए किसी बड़े वाहन का सहारा लिया गया होगा। पुलिस मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है।

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