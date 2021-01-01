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500 से कराया पंजीकरण:जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कराने पर ढाई हजार स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन रद्द, अब इन्हें दोबारा मौका नहीं

रोहतकएक घंटा पहले
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  • सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यालय की ओर से स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू

जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराने पर लगभग ढाई हजार स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। ये वे स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्होंने गत 2019 में नगर निगम क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन सीपीओ कार्यालय की ओर से मुनादी कराने, फोन पर बार बार सूचना भेजने के बाद भी प्लान से संबंधित आधारकार्ड, बैंक खाता, नाम व पता से संबंधित जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए।

इस बारे में निगम की ओर से अंतिम बार एक महीने का समय देते हुए ऐसे स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी भी बेअसर रही। ऐसे में इनकी सूची बनाकर चंडीगढ़ मुख्यालय भेजी गई थी। जहां से पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इधर, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यालय की ओर से नए स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 500 स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण करवा चुके हैं।

पहले चरण में 500 स्ट्रीट वेंडरों को अलॉट होंगे बूथ

इसके पूर्व स्ट्रीट वेंडिंग प्लान के तहत ऑनलाइन चलाए गए अभियान के दौरान 3655 स्ट्रीट वेंडरों ने मोबाइल पर आवेदन किए थे। लेकिन लगभग 1100 स्ट्रीट वेंडरों ने ही प्लान से संबंधित कागजात जमा कराकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराया। इसमें से 500 रेहड़ी संचालकों को नगर निगम की ओर से पहचान पत्र भी दे दिए गए हैं। प्रथम चरण में इन्हीं रेहड़ी संचालकों को वेंडिंग जोन में बूथ अलॉट किए जाएंगे।

शहर में यहां बनेंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन: शहर में गोहाना अड्‌डा, जींद बाईपास चौक, नया बसस्टैंड, पुराना बसस्टैंड, मॉडल टाउन, सुनारिया चौक, पुरानी सब्जी मंडी, माता दरवाजा चौक आदि को स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए चिह्नित किया गया है। यहां पर स्ट्रीट वेंडरों के लिए 6 बाई 6 फीट के बूथ के अलावा वाहन पार्किंग, शौचालय आदि का भी इंतजाम रहेगा।

स्ट्रीट वेंडरों के वेलफेयर पर खर्च होगी धनराशि: शहर में बनाए जाने वाले वेंडिंग जोन में बूथ संचालकों की सामूहिक यूनियन बनेगी। सरकार की ओर से इनके वेलफेयर पर धनराशि भी खर्च की जाएगी। साथ ही वेंडिंग जोन में बूथ पाने वाले रेहड़ी संचालकों को उनसे संबंधित सरकारी योजनाओं का भी पूरा फायदा मिलेगा।

बार बार सूचना देने के बाद भी जिन स्ट्रीट वेंडरों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। उनके लिए अब कोई रोल बचा नहीं है। प्लान के तहत नए स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन कागजों की जांच पड़ताल के साथ किया जा रहा है। अब तक 500 से ऊपर नए रेहड़ी संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। दूसरी ओर कार्यदायी एजेंसी की ओर से दिया गया टाउन वेंडिंग प्लान मुख्यालय भेज दिया गया है।
-जगदीश चंद्र शर्मा, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर।

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