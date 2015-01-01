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कोरोना का कहर:कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रहा वायरस, 27 स्टूडेंट व चार टीचरों समेत 107 में मिला संक्रमण, 3 मौत

राेहतक29 मिनट पहले
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नवंबर माह में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर में 20 दिन के अंतराल में 152 स्टूडेंट और 42 टीचिंग स्टाफ सहित 1770 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। पीजीआई में जिले के 22 कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजाें की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला ने सैंपलिंग टीम को अधिक से अधिक सैंपल एकत्रित करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को टीम ने 1694 लोगों की सैंपलिंग की। वहीं, 27 विद्यार्थी व चार टीचर सहित 107 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया।

पीजीआई के कोविड आईसीयू में उपचाराधीन सैनिक कालोनी निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति, जनता काॅलोनी निवासी बुजुर्ग महिला, महम निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जिले मंे कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 103 पर पहुंच गया है। जिले में कोविड पॉजिटिविटी दर 5.40 फीसदी और रिकवरी रेट 89.50 फीसदी दर्ज की गई। अब जिले में 9780 कोरोना संक्रमित लोग मिल चुके हैं जिनमें 8750 लाेग संक्रमण से रिकवर कर चुके हैं। जिले में अब कोरोना के 927 एक्टिव केस हैं जिनमें 865 होम आइसोलेशन में और 62 मरीज पीजीआई में उपचाराधीन हैं।

महम नपा सचिव काेरोना पाॅजिटिव, साेमवार से हाेंगे काम

महम नगर पालिका सचिव की गुरुवार को काेरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर पालिका का कामकाज बंद कर दिया है। नगर पालिका प्रधान फतेह सिंह का कहना है कि नगर पालिका में सोमवार से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य सभी कर्मचारियों का टेस्ट कराया व इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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