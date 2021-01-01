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खुदकुशी:शिव काॅलाेनी में युवक ने फंदा लगा दी जान, बेरोजगारी से था परेशान

रोहतक3 घंटे पहले
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शिव कॉलोनी में 23 वर्षीय संदीप ने कमरे में रोशन में कपड़े से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस के अनुसार नौकरी न मिलने के कारण संदीप मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। नई अनाज मंडी चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।

अनाज मंडी चौकी प्रभारी निकेश अहलावत ने बताया कि शिव कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय संदीप ने मंगलवार देर रात को रोशनदान में कपड़े से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों के अनुसार संदीप काफी समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कई बार परीक्षांए दे चुका पर नौकरी न लगने के कारण परेशान चल रहा था। इसी तनाव में उसने आत्महत्या की है।

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