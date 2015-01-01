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गोलवा गांव में दो परिवारों में विवाद:तेजधार हथियार से हमला, एक व्यक्ति की मौत, 4 महिलाओं सहित 6 घायल

निजामपुर2 घंटे पहले
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  • हत्या मामले में राजीनामे से मना करने पर बढ़ा विवाद
  • मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस

गोलवा गांव में गुरुवार शाम को दो परिवार में झगड़ा हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। निजामपुर चौकी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

मृतक बृजलाल के पुत्र हंसराज ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि राजस्थान शोरूंड की ढाणी में उनकी बहन कोयली के पति की हत्या के मामले में उनके कुनबे के ही लोग राजीनामे के लिए दबाव डाल रहे थे। हमने राजीनामे के लिए मना कर दिया था। इसी को लेकर 19 नवंबर की शाम को तीन लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में हमारे परिवार की 4 महिलाओं कृष्णा पत्नी हंसराज, पूनम पुत्री हंसराज, सुंदरी पत्नी मुकेश, सुनीता पत्नी हेतराम और 3 पुरुषों मुकेश, हेतराम व बृजलाल को गंभीर चोट आई। इसमें उनके पिता बृजलाल की मौत हो गई तथा अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल नागरिक भर्ती कराया गया।

जहां से दो घायलों मुकेश व हेतराम को हायर सेंटर रेफर कर दिया। निजामपुर चौकी इंचार्ज रामेश्वर ने बताया 19 नवंबर की शाम झगड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। झगड़े में एक व्यक्ति बृजलाल की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पुत्र की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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