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कोरोना का कहर:2 संक्रमितों की मौत,108 नए पॉजिटिव मिले; एक्टिव केस बढ़कर 721, रिकवरी रेट गिरकर 90.9% हुआ

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस घातक वायरस ने 2 और लोगों की जिंदगी छीन ली है। मृतकों की संख्या अब 41 पर पहुंच गई है। वहीं शनिवार को एक ही दिन में 108 नए पॉजिटिव केस मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 97630 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 8375 कोविड-पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 7613 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस चिंता बढ़ा रहे हैं। जो कि बढ़कर 700 के आंकड़े के पार हैं।

शनिवार को जिले में 721 एक्टिव केस रहे। इनमें 44 विभिन्न अस्पतालों में है, जबकि 677 कोविड मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं। जबकि 88048 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 1207 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जिले का रिकवरी रेट गिरकर 90.9% पर आ गया, जो कि पहले 92 प्रतिशत से ऊपर था।

अब तक 8375 संक्रमित

रेवाड़ी शहर में 39,धारूहेड़ा में 24 केस
मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को मिले 108 केस में से 39 रेवाड़ी शहर व 24 धारूहेड़ा के हैं। जबकि 9 बावल, 7 भाड़ावास, 4 बिकानेर, 2-2 कोसली, जाटूसाना, नाहड़, रोलियावास, हालुहेड़ा, बरेली कलां तथा एक-एक केस बधराना, भटेडा, बिसोवा, धारण, लुहाना, झाड़ौदा, गुडियानी, जोनावास, करसानकी, नगली गोधा, नयागांव, टीकला व बोलनी से संबंधित हैं।
105 लोगों ने कोरोना को हराया
शनिवार को 105 कोविड पॉजिटिव नागरिक ठीक भी हुए हैं, जिनमें से 51 रेवाड़ी शहर, 13 किशनगढ़, 7 धारूहेड़ा, 5 बावल, 2-2 बालावास अहीर, भड़गी, गढ़ी बोलनी, लाला, जाटूसाना, रसगण तथा एक-एक केस कोनसीवास, बेरली खुर्द, गोकलपुर, खोरी, माजरा, मोतला कलां, नांगल, रामपुरा, रसियावास, रोजका, भाड़ावास, हुसैनपुर, जैतड़ावास, झाड़ौदा, झोलरी,नेहरुगढ़ व जाहिदपुर से हैं।

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