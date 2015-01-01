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कोरोना का कहर:27 वर्षीय युवती की मौत, पहले से नहीं थी कोई गंभीर बीमारी, 108 नए केस भी मिले

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • संक्रमण को हल्के में लेने की गलती ना करें, सर्दी में यह और भी घातक

कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस ने अब 27 वर्षीय युवती की जिंदगी छीन ली। युवती को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर उसकी जान नहीं बच सकी। जिले में अब संक्रमण से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुवार को एक बार फिर से कोरोना की संख्या का खतरनाक शतक लगा।

एक ही दिन में 108 केस मिले। डॉक्टरों की सलाह है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तापमान में आई गिरावट परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए संभलकर रहने के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है।

अभी तक 8164 संक्रमित हो चुके
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 95099 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 8164 कोविड-पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 7427 नागरिक कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब जिले में 698 एक्टिव केस हैं। इनमें 37 विभिन्न अस्पतालों में व 4 जिला कोविड केयर सेंटर में एडमिट हैं, जबकि 657 कोविड मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं। जबकि 86437 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 498 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है।

शहर के हालात खराब
वायरस के केस बढ़ने से शहर के कई मोहल्लों के हालात बिगड़ रहे हैं। गुरुवार को जारी मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले में मिले 108 नए केस में 68 रेवाड़ी शहर के हैं। जबकि 11 धारूहेड़ा, 7 बावल, 4 बालियार खुर्द, 3 कोसली, 2 गुडियानी, तथा एक-एक केस भाकली, बिठवाना, भाड़ावास, मालियावास, धामलावास, निगानियावास, गोकलगढ, लिसाना, नयागांव, निमोठ, सांझरपुर, हालूहेड़ा व जखाला से संबंधित हैं। गुरुवार को 94 मरीज ठीक भी हुए, जिनमें 48 रेवाड़ी शहर, 17 धारूहेड़ा, 9 जाटूसाना, 8 बावल, 3 बोडिया कमालपुर, 2-2 जाट सायरवास, सुमाखेड़ा, निमोठ तथा एक-एक केस हरजीपुर, एसपी रेजीडेंट व लाखनौर से हैं।

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